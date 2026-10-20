“El CCRU proyecta su agenda 2027–2028 y suma el respaldo de autoridades del Gobierno uruguayo.“

Montevideo, 20 de octubre de 2026 — El Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (CCRU) llevó a cabo el pasado 15 de octubre una jornada de planificación participativa en la sede de CEFIR, en Montevideo. El encuentro tuvo como objetivo principal evaluar los aprendizajes de la gestión pasada, identificar desafíos comunes y sentar las bases para la definición de prioridades y líneas de acción del período 2027–2028..

Las actividades de planificación concluyeron con una ronda de reuniones estratégicas con altas autoridades del Gobierno uruguayo, destacándose encuentros con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las subsecretarías de Turismo, Transporte y Obras Públicas, Ambiente, e Industria, Energía y Minería..

Hacia una gobernanza trinacional fortalecida

La jornada Reunión de manera presencial y virtual a referentes nacionales, locales e institucionales, así como a organizaciones vinculadas al desarrollo de la cuenca.. Este espacio de intercambio se desarrolló en el marco del acuerdo estratégico entre el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR) y el CCRU, una alianza orientada a potenciar la cooperación y la articulación territorial desde una perspectiva de integración regional..

Durante el taller se recogen insumos fundamentales para diseñar el plan bianual, reafirmando que el desarrollo sostenible de la región se construye de manera directa desde los territorios, promoviendo la participación activa entre diversos actores sociales y gubernamentales..

Amplia representación institucional y territorial

El evento contó con la participación de destacadas figuras del ámbito político, diplomático y técnico de la región:

Gobierno Nacional de Uruguay: Participaron Oscar Caputi (subsecretario de Ambiente), Claudia Peris (subsecretaria de Transporte y Obras Públicas), Ana Claudia Caram (subsecretaria de Turismo) y Pablo Genta (presidente de la Administración Nacional de Puertos). Por Cancillería asistieron la embajadora Cecilia Otegui (directora general del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos) y Tomás Barolin (asesor de Asuntos Políticos).

Participaron Oscar Caputi (subsecretario de Ambiente), Claudia Peris (subsecretaria de Transporte y Obras Públicas), Ana Claudia Caram (subsecretaria de Turismo) y Pablo Genta (presidente de la Administración Nacional de Puertos). Por Cancillería asistieron la embajadora Cecilia Otegui (directora general del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos) y Tomás Barolin (asesor de Asuntos Políticos). Organismos y Cooperación: Estuvieron presentes Gonzalo Casaravilla (presidente de la Delegación uruguaya ante la CTM de Salto Grande), Flavio Scasso (representante de UNESCO), Jorge Bentancur (directorio de ASSE), Álvaro Padrón (secretario ejecutivo de CEFIR) y, de forma virtual, Hugo Montaño y Sergio Diz, presidente y consejero respectivamente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP).

Estuvieron presentes Gonzalo Casaravilla (presidente de la Delegación uruguaya ante la CTM de Salto Grande), Flavio Scasso (representante de UNESCO), Jorge Bentancur (directorio de ASSE), Álvaro Padrón (secretario ejecutivo de CEFIR) y, de forma virtual, Hugo Montaño y Sergio Diz, presidente y consejero respectivamente de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP). Gobiernos Locales (Binacionales): Participaron los intendentes Juan Carlos Álvarez (Monte Caseros, Argentina) y José Luis Walser (Colón, Argentina y secretario del CCRU), junto a Maher Jaber (prefeito de Barra do Quaraí, Brasil y vicepresidente del CCRU). También acudieron representantes de la Alcaldía de Bella Unión (Julio Tarino y Leticia Bittencourt), el presidente de la Junta Departamental de Paysandú (Marcelo Tortorella) acompañado por su Comisión de Relaciones Internacionales, y Lucía Dángelo en representación de la Intendencia de Salto..

Proyección y respaldo político

Las reuniones mantenidas con el Canciller uruguayo y los subsecretarios ministeriales permiten consolidar un firme respaldo por parte del Estado uruguayo hacia los planos de acción del CCRU.. Esta articulación institucional representa un paso decisivo para elevar la calidad de la gobernanza trinacional en la Cuenca del Río Uruguay durante el próximo bienio..

ANLitoral 20/10/ 2026