Frigerio, Pullaro y Llaryora coincidieron en impulsar el desarrollo y la integración de la Región Centro

En el marco de la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad, el gobernador Rogelio Frigerio, al igual que sus pares de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro respectivamente, remarcó la necesidad de fortalecer la infraestructura, la logística y la articulación público-privada para potenciar el crecimiento económico regional y nacional.

En el marco de la XII Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad, el gobernador Rogelio Frigerio, al igual que sus pares de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro respectivamente, remarcó la necesidad de fortalecer la infraestructura, la logística y la articulación público-privada para potenciar el crecimiento económico regional y nacional.

Los tres gobernadores participaron de un nuevo encuentro institucional de la Región Centro, el primero bajo la presidencia pro témpore del gobernador entrerriano. La jornada se enfocó en abordar la logística, la conectividad y el desarrollo productivo. Los mandatarios provinciales remarcaron la importancia de consolidar políticas públicas de largo plazo, reducir las cargas sobre la producción y articular esfuerzos para impulsar el crecimiento federal.

Coincidencias estratégicas

Al destacar las coincidencias estratégicas, el gobernador entrerriano valoró que se trata de “tres gobiernos provinciales que, más allá de los partidos políticos, tienen la voluntad de sentarse a trabajar con objetivos comunes” y que comparten “el mismo norte vinculado con el desarrollo” y, particularmente, “con el desarrollo del sector privado”. Con relación al rol clave de la Región Centro en el crecimiento nacional, remarcó que el bloque representa “una cuarta parte del producto bruto argentino” y debe constituir “una plataforma de desarrollo de la región productiva más importante de la Argentina”. Coincidiendo con las posturas de sus pares de Córdoba y Santa Fe sobre la presión fiscal y el costo productivo, Frigero insistió en la necesidad de trabajar para “liberar a las tres provincias de esa carga espantosa que significan las retenciones para nuestra producción” y de esa forma asumir plenamente “la responsabilidad enorme de marcar un camino para el desarrollo de toda la Argentina”.

El lugar de Entre Ríos

En cuanto al lugar de su provincia en este esquema, el mandatario subrayó que Entre Ríos posee las condiciones para achicar brechas históricas, afirmando que “no tenemos nada que envidiarle a nadie y tenemos un enorme potencial en nuestra provincia para estar en igualdad de condiciones”. En ese sentido, destacó hitos en materia de logística e integración, celebrando que la provincia “después de muchísimo tiempo forma parte de la Hidrovía”, lo que permitirá potenciar sus puertos y bajar los costos de transporte.

Asimismo, hizo hincapié en la acción conjunta ante emergencias climáticas mediante mecanismos para “compartir información hidrometeorológica, coordinar alertas y asistirnos mutuamente”, así como en el impulso a la inteligencia artificial en las pymes. Concluyó que este trabajo articulado busca trascender los mandatos individuales, porque “nuestros gobiernos van a pasar, lo más importante va a ser la huella que hayamos dejado en el futuro de nuestra región”.

Infraestructura, articulación y liderazgo productivo

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, remarcó el liderazgo de la Región Centro como un modelo de competitividad impulsado “por esa vinculación de lo público y lo privado”, afirmando que “sin empresarios no se genera trabajo”. Al referirse a las bases indispensables para la producción, hizo hincapié en las obras estratégicas y la conectividad, advirtiendo que “el piso de cualquier país es su infraestructura” y que “sin infraestructura no hay desarrollo”. En esa misma línea, sostuvo que la logística resulta un factor determinante para la inserción en los mercados, enfatizando que “no tener un plan logístico es retrasar el crecimiento y el desarrollo de la Argentina”, por lo cual instó a articular esfuerzos entre gobernadores e industriales para consolidar “un plan productivo de desarrollo y de competitividad sumado a un plan económico”.

A su turno, y al poner el foco principal en el rol estratégico para el desarrollo nacional, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, remarcó que la Región Centro es “la región más productiva de la República Argentina”, sosteniendo que históricamente la economía del país se mantuvo sólida gracias a “los aportes del campo y por los aportes de la industria”. Frente a las transformaciones globales y el ingreso futuro de divisas, afirmó que la zona cobra “un valor superlativo y posiblemente mucho mayor al que tuvimos en años anteriores”, por lo que debe asumir “un rol fundamental en el debate que va a venir” para definir si esos recursos se destinan al desarrollo, a la infraestructura y a bajar los costos de producción. En ese sentido, llamó a mantener la unidad política en defensa del trabajo y el sistema productivo, concluyendo que el objetivo central debe ser incidir en la agenda nacional para “ayudar a que la República Argentina se parezca mucho, pero mucho más a la Región Centro”.

Respaldo institucional

El encuentro contó también con la intervención de Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien destacó la relevancia de la estabilidad política e institucional al señalar “lo importante que son las políticas públicas y los acuerdos de largo plazo”. En su discurso, enfatizó el compromiso de los mandatarios provinciales expresando: “quiero destacar que estos tres gobernadores sostienen la Región Centro como hace 20 años se viene sosteniendo”. Asimismo, resaltó el eje temático del evento al manifestar que quería “aprovechar también para destacar el título de esta jornada, la logística”, valorando la visión de desarrollo compartida por la región.