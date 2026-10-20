Capital de la pobreza: “¿De qué nos sirvió que de Concordia hayan salido tantos gobernadores?”, disparó Armanazqui

El dirigente peronista cuestionó que los gobiernos del PJ no hayan logrado revertir la pobreza estructural de la ciudad, reclamó una decisión política para generar empleo y pidió que el partido deje de discutir candidaturas para concentrarse en un proyecto de gestión para 2027. Además, explicó por qué respalda a Marcelo Cresto para la intendencia.

La pobreza estructural de Concordia, la falta de liderazgo dentro del peronismo y la necesidad de construir una propuesta política con vistas a las elecciones de 2027 fueron algunos de los ejes que abordó Alberto Armanazqui durante su participación en el programa Punto de Inflexión, que se emite por Radio Rivadavia Concordia.

El dirigente peronista y exconcejal planteó una autocrítica sobre el papel que tuvo el justicialismo en la historia reciente de la ciudad y lanzó una pregunta que sintetizó su cuestionamiento: “¿De qué nos sirvió que de Concordia hayan salido tantos gobernadores?”

Armanazqui reconoció que las gestiones peronistas realizaron obras, pero consideró que no alcanzaron para revertir la situación social de Concordia. A su entender, faltó una decisión política capaz de coordinar los esfuerzos de los gobiernos municipales y provinciales para transformar la matriz económica de la ciudad y generar oportunidades de trabajo.

“Más allá de que hemos tenido obras, que sí, eso es innegable, no supimos revertirlo con una decisión política”, sostuvo.

“¿Para qué queremos recuperar el poder?”

Al analizar el presente del Partido Justicialista, Armanazqui advirtió sobre la falta de liderazgo, los egoísmos y las ambiciones personales que, según consideró, dificultan la reconstrucción del espacio.

En ese sentido, afirmó que el peronismo debe ordenar su interna y abandonar la discusión anticipada sobre los nombres de quienes podrían competir en 2027. Primero, planteó, es necesario definir qué ciudad y qué provincia pretende construir el partido y con qué equipos piensa llevar adelante ese proyecto.

“Lo importante es que el peronismo vuelva a recuperar el poder. Pero no por el poder mismo”, remarcó, al señalar que el objetivo debe ser recuperar derechos y ofrecer respuestas concretas a los problemas de la población.

También consideró que la etapa de la autocrítica no puede extenderse indefinidamente. Si bien reconoció que hubo errores y que algunos dirigentes todavía no asumieron sus responsabilidades, sostuvo que llegó el momento de empezar a construir una alternativa.

“Hay que dejar de lado los egoísmos y las ambiciones personales”, insistió, al reclamar mayor humildad y vocación de trabajo dentro del justicialismo.

Para Armanazqui, la reconstrucción partidaria requiere revisar las políticas que no funcionaron, fortalecer los aciertos y recuperar la credibilidad de una sociedad que, según describió, puede reconocer que su situación empeoró, pero no necesariamente está dispuesta a volver a votar al peronismo.

Concordia, la pobreza y la responsabilidad del peronismo

Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con la persistencia de la pobreza en Concordia, pese a que la ciudad fue cuna de varios gobernadores entrerrianos durante el período democrático.

Armanazqui afirmó que el peronismo tiene parte de la responsabilidad por no haber aprovechado esas oportunidades para impulsar un cambio estructural. Aclaró que no atribuye toda la responsabilidad a un solo sector o gobierno, pero sostuvo que el justicialismo debe hacerse cargo de aquello que pudo haber hecho y no hizo.

“Cuando tuvimos la posibilidad, ¿lo revertimos? No. ¿Tenemos la responsabilidad de revertirlo? Sí”, expresó.

En su análisis, uno de los problemas fue la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado. Según señaló, los intereses políticos y los egoísmos terminaron impidiendo que los gobiernos trabajaran con un objetivo común para sacar a Concordia de los indicadores sociales que la ubican entre las ciudades con mayores niveles de pobreza.

Por eso, propuso que el intendente y el gobernador trabajen de manera conjunta para atraer inversiones y empresas capaces de generar cientos de puestos de trabajo.

“Yo necesito una empresa de mil puestos de laburo en Concordia”, planteó como ejemplo de lo que debería exigir un jefe comunal al gobierno provincial.

Incluso sostuvo que, si fuera necesario, las autoridades deberían realizar gestiones conjuntas ante el Gobierno nacional y movilizarse para conseguir que nuevas inversiones productivas se radiquen en la región.

Para el dirigente, la recuperación económica no puede quedar solamente en anuncios o promesas: necesita decisiones políticas concretas, planificación y una estrategia que permita modificar la realidad laboral y social de la ciudad.

Marcelo Cresto y la carrera hacia 2027

Durante la entrevista, Armanazqui también explicó por qué acompaña a Marcelo Cresto como posible candidato a intendente de Concordia en las elecciones de 2027.

Destacó que lleva más de un año recorriendo barrios, dialogando con vecinos y manteniendo contactos con empresarios e instituciones para conocer de primera mano las dificultades de la ciudad.

Según valoró, esa presencia territorial le permite contar con un diagnóstico de la realidad social, económica y sanitaria de Concordia. También señaló que Cresto tiene un equipo de trabajo y que manifestó su disposición a contribuir a la unidad del peronismo.

Armanazqui consideró que el espacio debe recuperar una metodología de trabajo basada en equipos técnicos y propuestas por áreas, en lugar de concentrarse exclusivamente en las candidaturas.

En esa línea, propuso elaborar un programa de gestión que contemple los niveles municipal, provincial y nacional, con objetivos definidos y personas capacitadas para llevarlos adelante.

De todos modos, aclaró que la renovación política no debería significar descartar automáticamente la experiencia. Sostuvo que quienes aspiren a conducir el municipio deben demostrar capacidad de gestión, liderazgo y condiciones para conformar equipos.

También dejó abierta la posibilidad de que una mujer encabece una futura fórmula electoral, tanto en el ámbito municipal como en el provincial.

El “fenómeno Milei” y la necesidad de recuperar credibilidad

Al evaluar el resultado electoral que dejó al peronismo fuera del gobierno local, Armanazqui consideró que no todo puede explicarse por un rechazo directo al justicialismo.

A su entender, el denominado “fenómeno Milei” tuvo un efecto de arrastre en las categorías nacional, provincial y municipal, al movilizar a votantes que hasta entonces no participaban activamente de la política.

Sin embargo, advirtió que esa explicación no debe convertirse en una excusa para evitar una revisión de lo ocurrido. Para volver a ser una opción competitiva, sostuvo, el peronismo necesita recuperar la confianza de la sociedad y demostrar para qué quiere gobernar.

“Tenemos que volver a lograr la credibilidad en la gente”, afirmó.

En relación con la gestión municipal del intendente Francisco Azcué, Armanazqui evitó centrar su discurso en la crítica personal y defendió la necesidad de presentar ideas superadoras. Consideró que el peronismo debe explicar qué haría distinto, qué políticas mantendría y cuáles corregiría si volviera a gobernar.

Como ejemplo de las dificultades para sostener decisiones de gestión, mencionó el cambio en el estacionamiento de calle San Luis, una medida que buscaba favorecer el transporte público y que finalmente fue revertida tras las protestas de comerciantes.

Para el exconcejal, situaciones de ese tipo exponen la importancia de contar con planificación urbana y decisión política para sostener medidas adoptadas en función de un interés general.

“Primero hay que ordenar la casa”

El mensaje de Armanazqui fue una convocatoria a reorganizar el peronismo de Concordia antes de ingresar de lleno en la disputa electoral de 2027.

El dirigente insistió en que la prioridad debe ser construir una propuesta capaz de responder a las necesidades de la población, especialmente en materia de empleo, desarrollo económico y reducción de la pobreza.

Su cuestionamiento también dejó una autocrítica hacia las gestiones del propio justicialismo: haber tenido gobernadores surgidos de Concordia no alcanzó para modificar de manera sustancial la realidad social de la ciudad.

La recuperación del poder, según su planteo, solo tendrá sentido si está acompañada por un proyecto que permita cambiar esa situación. Para eso, consideró indispensable superar las diferencias internas, reunir equipos con capacidad de gestión y establecer una estrategia común.

En definitiva, Armanazqui planteó que el desafío del peronismo no pasa solamente por definir quién será su candidato en 2027, sino por responder una pregunta previa: ¿qué piensa hacer para que Concordia deje de convivir con la pobreza estructural?

Fuente: programa Punto de Inflexion de radio Rivadavia Concordia 106.10 Mhz

Redaccion de 7Paginas