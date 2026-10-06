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EMOCIÓN, VALORES Y SOLIDARDAD EN LA ENTREGA DE LA DISTINCIÓN AL ALUMNO SOLIDARIO

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Una vez más el Centro de Convenciones Concordia fue el escenario testigo de la entrega de la distinción “Hugo Solís” al alumno Solidario a más de 400 estudiantes de 168 escuelas.

Un acto en el que no solo se evidenció la profunda emoción de los alumnos, sus familiares, docentes y seres queridos que acompañaron a los estudiantes distinguidos, sino que también se puso de manifiesto que, junto a cada nombre y apellido de quienes recibieron el reconocimiento, hay una familia, una escuela y docentes que supieron sembrar y acompañar.

Concordia Cooperativa tiene la convicción de que la promoción de ciudadanos con las características que se reconocen en esta distinción es un aporte para la construcción de una sociedad más justa, humana y solidaria. Y por esa razón, lo materializa para visibilizarlos ante la sociedad

En esta oportunidad hubo un recuerdo especial para Hugo Solís, quien fue presidente de la Institución y que hace 22 años impulsó este evento que hoy continúa estimulando a los estudiantes.

Y, si bien, como señalaron las autoridades, la cooperativa acompaña e implementa el vertiginoso cambio tecnológico en la sociedad implementando los mismos en la gestión, en las capacitaciones que se brindan en la Biblioteca Serebrinksy, continúa siendo fiel a sus principios de solidaridad y compromiso social, virtudes estrictamente humanas a las que ningún avance tecnológico puede reemplazar. Por esta razón continúa haciendo visible los valores mediante estas distinciones a las que accedieron estos estudiantes elegidos por sus propios compañeros.

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Categoria: Concordia