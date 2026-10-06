Monseñor Raúl Martín celebró la Santa Misa en la Jefatura Central de Policía

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En la mañana de este martes, la Jefatura Central de Policía de Entre Ríos recibió la visita de Monseñor Raúl Martín, Arzobispo de Paraná, quien celebró la Santa Misa en el patio interno de la institución.

La celebración religiosa contó con la presencia del Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Licenciado Claudio Omar González, acompañado por el Subjefe de Policía, Comisario General Licenciado Juan Marcelo Claucich, integrantes de la Plana Mayor, personal de la Jefatura Central y de la Jefatura Departamental Paraná, quienes participaron de este significativo momento de encuentro y reflexión.

Durante la celebración, Monseñor Martín compartió un mensaje de fe y acompañamiento, generando un espacio de oración y recogimiento para quienes integran la institución policial.

El encuentro representó una oportunidad para renovar la fe, fortalecer los valores de servicio y compromiso y compartir un momento de fraternidad entre quienes diariamente cumplen la misión de brindar seguridad y protección a la comunidad entrerriana.

Desde la Policía de Entre Ríos se agradece especialmente a Monseñor Raúl Martín por su visita, su cercanía y sus palabras de acompañamiento, que contribuyen a fortalecer los vínculos y a brindar un espacio de espiritualidad a quienes forman parte de la institución.