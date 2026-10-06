El discurso final de Messi que emocionó a todos: “No me quiero ir de acá…”

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Luego del partido despedida, Leo agarró el micrófono e hizo llorar a muchos.

Todo lo que dijo Leo Messi en su despedida

“Bueno, la verdad… Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, como dije en la carta despedida. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años. Hasta en los peores momentos, que los hemos pasado y los he tenido, nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar, lo más lindo que te puede pasar. Como dije, si bien quiero estar roda la vida acá, es el momento, el último Mundial fue demasiado, todo lo que me tocó vivir. Tuvimos la suerte de cumplir mi sueño y el de todo el país, de volver a ser campeones del mundo.

En el último Mundal estuvimos muy cerquita, y la realidad es que no pasó nada raro como se dice, el partido con Inglaterra fue un degaste muy grande para nosotros, al nivel de piernas, emocional, fue un desgaste muy grande. Llegamos con lo justo. La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta. Con todos los compañeros que me tocó pasar y compartir, no solo con ellos y con los que me tocó ganar, con los de antes también, estuvimos muy cerquita de ser campeones. No tengan dudas de que todos lo compañeros que tuve al lado dejaron siempre todo por esta camiseta, siempre.

Agradecer a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo, que fue mucho, me hicieron cumplir el sueño de chiquito, ser campeón del mundo, de Copa América, de Finalissima. Fue un orgullo muy grande compartir la cancha y afuera también con ellos: era salir a competir con guerreros que se iban a dejar la vida. Seguramente me olvide de muchas cosas que me gustaría decir, pero es un momento difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de ir por todo el país, me tocó jugar en todos lados, y siempre recibí un gran cariño. Soy un agradecido de todo lo que me tocó vivir. Agradezco todo este tiempo, fui donde fui era a cancha llena, estaban en todos lados, haciendo un esfuerzo enorme, sabemos lo difícil que es estar en la cancha, viajar a Mundiales, a Copas América… éramos locales en todos lados y eso lo sentimos. En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue el partido después de haber ganado el Mundial, no me lo voy a olvidar nunca más, fue hermoso, veo videos y me emociono, va a quedar en la historia mía, de ellos y de mi familia. Fue algo espectacular, gracias. Hoy, nuevamente acá, me toca el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la Selección y a todos ustedes. Los voy a extrañar, defender los colores de la Selección. Pero ahora voy a estar de dese lado, con todos ustedes bancando a estos chicos y los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera”.