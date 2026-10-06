Carlos Ruckauf anticipó el triunfo de Bolsonaro en segunda vuelta: «Lula es un ladrón»

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El exgobernador analizó el resultado de la primera vuelta y explicó por qué considera que la ventaja opositora será difícil de revertir.

Carlos Ruckauf manifestó que Flávio Bolsonaro asumirá como presidente de Brasil tras los resultados electorales del día domingo. El exgobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que será irremontable para Lula da Silva la diferencia que sacó el representante del Partido Liberal. El exdirigente peronista responsabilizó a la gestión del actual mandatario por su derrota.

La región se vio movilizada este domingo, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en el principal país de América Latina. El resultado quedó a favor de Flávio Bolsonaro, el principal candidato opositor a la actual administración brasilera. Si bien Lula y Bolsonaro irán al balotaje, el triunfo del liberal confirma el giro que ha tomado Latinoamérica.

Victoria asegurada

Ruckauf no se mostró sorprendido por la primera vuelta. Por el contrario, declaró en Now 97.9 que la victoria del hijo de Jair Bolsonaro era el resultado más esperado según su análisis previo: «Lo vengo diciendo hace 10 días que Bolsonaro iba a sacar una ventaja en primera vuelta y que ganaba en segunda”, informó.

“Hoy la segunda vuelta, para Bolsonaro, está prácticamente asegurada porque el tercero y el cuarto que salieron de candidatos juntan más del 5% de los votos. Son más de derecha que Bolsonaro. Es más, no fueron con Bolsonaro porque creían que era demasiado tibio contra el Partido de los Trabajadores”, agregó el exvicepresidente.

¿Por qué ganó Bolsonaro?

El analista brindó su explicación sobre el por qué se impuso el opositor al mandatario de Brasil: “Toda la zona productiva votó por Bolsonaro. Todo el mundo sabe que Lula es un ladrón, pero siempre se dijo que era un ladrón pero hacía. Ahora ya no porque en el bolsillo de los trabajadores se notaba, por eso la derrota en San Pablo y Río de Janeiro”, subrayó.

Como conclusión, Carlos Ruckauf subrayó el cambio de paradigma político que habrá en el principal país de la región tras el triunfo de Bolsonaro: “Ganó ambas cámaras del Congreso. Esto es muy raro en Brasil. Arrasó en el Senado, donde está su madre y su hermano. Ganó en la Cámara de Diputados. Ha ganado gobernaciones en primera vuelta muy importantes”, sentenció.