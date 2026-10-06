“A ambos nos perjudica la creciente”: Concordia y Salto preparan acciones conjuntas por El Niño

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La posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere nuevos impactos sobre la región llevó nuevamente a Concordia y Salto a sentarse en la misma mesa. Los intendentes de ambas ciudades, Francisco Azcué y Carlos Albisu, mantuvieron una reunión para fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en medidas frente a una situación que puede afectar a las dos comunidades.

Uno de los principales puntos abordados fue la creciente del río Uruguay, teniendo en cuenta que las dos ciudades comparten las consecuencias de las variaciones del río y deben prepararse para escenarios similares.

Una emergencia que obliga a mirar hacia el otro lado del río

Los equipos de Concordia y Salto ya venían manteniendo encuentros vinculados al fenómeno climático. Durante la reunión, comenzaron a avanzar en definiciones concretas para coordinar las respuestas de ambas ciudades. La idea es que la planificación no quede limitada a cada margen del río, sino que permita compartir información, experiencias y herramientas ante posibles situaciones de emergencia.

En ese sentido, desde ambas intendencias remarcaron que los efectos de una creciente pueden alcanzar tanto a Concordia como a Salto, por lo que el trabajo coordinado aparece como una herramienta para anticiparse y responder de manera más organizada.

Más allá de El Niño: producción, turismo y cultura

El encuentro también sirvió para repasar otros temas de la agenda que ambas ciudades vienen desarrollando como parte de la integración transfronteriza. Producción, turismo, cultura y salud forman parte de una agenda común que busca profundizar los vínculos entre Concordia y Salto y aprovechar las posibilidades que existen cuando ambas localidades trabajan de manera coordinada.

La reunión contó además con representantes de las áreas de Gobierno y Salud de Concordia y con integrantes del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) y de las oficinas de Cooperación Internacional y Protocolo de Salto.

De esta manera, mientras la región sigue atenta a la evolución del río Uruguay y a los posibles efectos de El Niño, Concordia y Salto buscan avanzar en una estrategia compartida para afrontar los escenarios que puedan presentarse a ambos lados de la frontera.