ARCA cambia el sistema de Ganancias: cuándo será obligatorio el nuevo trámite

El nuevo sistema de ARCA reemplazará al aplicativo actual y tendrá una etapa opcional antes de ser en obligatorio para las empresas alcanzadas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo sistema para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de personas jurídicas. El cambio reemplaza al aplicativo utilizado hasta ahora y tendrá un período de transición antes de convertirse en obligatorio.
Cómo será el nuevo sistema de Ganancias de ARCA
La nueva herramienta se llama “Ganancias Personas Jurídicas” y fue establecida mediante la Resolución General 5908/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El servicio está destinado a contribuyentes que deben presentar declaraciones juradas de Ganancias y llevan balances comerciales. Alcanza, entre otros, a:
Empresas.
Sociedades.
Fideicomisos.
Para utilizar la plataforma, los contribuyentes o sus apoderados deben contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 o superior.
La nueva modalidad reemplazará al aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas – Sociedades”, utilizado hasta ahora a través del sistema SIAP.
Cuándo cambia el sistema de Ganancias de ARCA
El nuevo servicio estará disponible desde el 19 de octubre de 2026, pero durante los primeros meses convivirá con el aplicativo anterior. El cambio se hará de forma progresiva:
Del 19 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027: los contribuyentes podrán presentar las declaraciones juradas mediante el nuevo servicio web “Ganancias Personas Jurídicas” o continuar con el aplicativo de SIAP vigente.
Desde el 1° de marzo de 2027: el nuevo sistema será obligatorio para las presentaciones correspondientes a ejercicios cerrados desde junio de 2026.
De esta manera, ARCA estableció un período de transición para que los contribuyentes puedan adaptarse a la nueva plataforma antes de que su utilización pase a ser obligatoria.
Qué busca cambiar ARCA con la nueva plataforma
Según explicó el organismo, la incorporación del servicio forma parte de un proceso de modernización y simplificación de las herramientas destinadas a los contribuyentes.
La implementación progresiva permitirá realizar el traspaso entre el aplicativo vigente y la nueva herramienta web de manera ordenada, mientras que las presentaciones correspondientes a ejercicios anteriores continuarán bajo las condiciones establecidas para el sistema actual.
Jorge García Cuerva parece haber confundido el pulpito con una tribuna politica. Ya no se sabe si esta haciendo una homilia o ensayando un discurso de campaña.#AnalisisLitoral, #Rosario, #SantaFe, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Concordia, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, @rosariotres, @diariolacapital, @rosarionuestrok, @eltrestv, @cadena3rosario, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias
Pagni lo dijo: "Yo no ignoro que hago política". Durante años la jugada fue pegar como político y cubrirse como periodista. Una piña y después el carnet de prensa en alto. Él solo acaba de romper el carnet delante de todos. Se terminó el fuero.
MILEI INSULTÓ A NOVARESIO TRAS EL TRIUNFO DE BOLSONARO: “MIERDANECIO”, “SORETE”, “ESTÚPIDO” Y “MIERDA HUMANA”
El Presidente volvió a lanzar ataques contra el periodista después de que el conductor cuestionara un mensaje de Pablo Quirno sobre los triunfos de candidatos cercanos al Gobierno en la región. Santiago Caputo también se sumó a las críticas y tildó a Novaresio de “Doña Rosa”.
Los mensajes de Milei en X
"Este posteo no le gustará a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO y toda la basura zurdo-progre local... CIAO! PD: no desconozco que el SORETE es con S pero necio es con C".
"Pensar que las MIERDAS HUMANAS con micrófonos y los analistas zurdos y progres querían instalar que el triunfo de Bolsonaro era malo para Argentina. El odio los tiene ciegos. Se van a seguir peleando con la realidad por exceso de odio, envidia y resentimiento. CIAO!".
"Seguro que MIERDANECIO y todos los zudoprogres la van a decir ¿tanto le piden Eduardo?... Su odio, envidia y resentimiento no le permite ver los hechos a LA MIERDA MAL CAGADA... CIAO!".
"Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas. CIAO!". #Milei #LaLibertadAvanza #PoliticaArgentina #GobiernoNacional #Argentina #AnalisisLitoral