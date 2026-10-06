ARCA cambia el sistema de Ganancias: cuándo será obligatorio el nuevo trámite

Caompartir la informacion

El nuevo sistema de ARCA reemplazará al aplicativo actual y tendrá una etapa opcional antes de ser en obligatorio para las empresas alcanzadas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo sistema para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias de personas jurídicas. El cambio reemplaza al aplicativo utilizado hasta ahora y tendrá un período de transición antes de convertirse en obligatorio.

Desde el 1° de marzo de 2027 el nuevo sistema de ARCA será obligatorio. — Prensa ARCA

Cómo será el nuevo sistema de Ganancias de ARCA

La nueva herramienta se llama “Ganancias Personas Jurídicas” y fue establecida mediante la Resolución General 5908/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El servicio está destinado a contribuyentes que deben presentar declaraciones juradas de Ganancias y llevan balances comerciales. Alcanza, entre otros, a:

Empresas.

Sociedades.

Fideicomisos.

Para utilizar la plataforma, los contribuyentes o sus apoderados deben contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 o superior.

La nueva modalidad reemplazará al aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas – Sociedades”, utilizado hasta ahora a través del sistema SIAP.

Cuándo cambia el sistema de Ganancias de ARCA

El nuevo servicio estará disponible desde el 19 de octubre de 2026, pero durante los primeros meses convivirá con el aplicativo anterior. El cambio se hará de forma progresiva:

Del 19 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027: los contribuyentes podrán presentar las declaraciones juradas mediante el nuevo servicio web “Ganancias Personas Jurídicas” o continuar con el aplicativo de SIAP vigente.

Desde el 1° de marzo de 2027: el nuevo sistema será obligatorio para las presentaciones correspondientes a ejercicios cerrados desde junio de 2026.

De esta manera, ARCA estableció un período de transición para que los contribuyentes puedan adaptarse a la nueva plataforma antes de que su utilización pase a ser obligatoria.

Qué busca cambiar ARCA con la nueva plataforma

Según explicó el organismo, la incorporación del servicio forma parte de un proceso de modernización y simplificación de las herramientas destinadas a los contribuyentes.

La implementación progresiva permitirá realizar el traspaso entre el aplicativo vigente y la nueva herramienta web de manera ordenada, mientras que las presentaciones correspondientes a ejercicios anteriores continuarán bajo las condiciones establecidas para el sistema actual.