El bustismo lanza un espacio para competir en 2027

En Paraná, dirigentes y militantes locales del Frente Entrerriano Federal (FEF) participaron de una reunión ampliada en la sede de la UOCRA, en el marco del Día de la Lealtad. El encuentro reunió a referentes históricos del bustismo, jóvenes militantes, dirigentes barriales y nuevos integrantes del espacio.

Durante la jornada, los participantes homenajearon al exgobernador Jorge Pedro Busti y presentaron “Coincidir”, un nuevo espacio político con proyección electoral hacia 2027.

Según explicaron sus integrantes, “Coincidir” busca sumar a personas de distintas procedencias políticas y sociales, incluidas aquellas que nunca militaron o que se alejaron de la actividad política. La propuesta apunta a construir acuerdos a partir de puntos en común, aun cuando no exista coincidencia en todos los temas, y a desarrollar proyectos en distintas localidades de Entre Ríos.

Durante el encuentro, Florencia Busti, vicepresidenta del Frente Entrerriano Federal, se refirió al sentido del homenaje: “El mejor homenaje que podemos hacerle a Jorge no es quedarnos solamente con el recuerdo, sino mantener vivos los valores con los que hizo política y abrir espacios para que nuevas generaciones puedan participar, aportar sus ideas y construir su propio camino”.

Por su parte, Nicolás Parera Deniz, presidente del Frente Entrerriano Federal, explicó el objetivo político de la iniciativa: “Tenemos una historia, una identidad y una herramienta electoral. Ahora el desafío es encontrar personas con las que podamos coincidir, construir proyectos en cada ciudad y ponerlos a consideración de la sociedad en 2027”.

Desde el espacio señalaron que comenzarán a conformar equipos y a elaborar propuestas en distintas localidades de la provincia, donde también se lanzará “Coincidir” con la intención de participar en las elecciones de 2027.