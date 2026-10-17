CORRIENTES : El río Paraná superó los 6,50 metros en Corrientes y activaron la alerta

Prefectura advirtió sobre el aumento de la velocidad de la corriente y difundió recomendaciones para evitar accidentes.

Prefectura Naval Argentina activó la etapa de alerta en Corrientes, luego de constatar que el río Paraná superó los 6,50 metros frente al puerto de la capital.

Ante la crecida, la fuerza pidió extremar las precauciones en las zonas ribereñas y durante las actividades náuticas.

Las recomendaciones de Prefectura ante la crecida

rente a esta situación, Prefectura Corrientes difundió una serie de medidas preventivas para reducir los riesgos:

Extremar las precauciones durante la navegación y las actividades náuticas.

Evitar navegar de noche o cuando haya poca visibilidad.

No ingresar al agua en sectores no habilitados o que presenten condiciones peligrosas.

Concurrir únicamente a balnearios habilitados y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Respetar las restricciones, señalizaciones e indicaciones de las autoridades.

La fuerza informó que continuará con tareas de prevención, vigilancia y control, en coordinación con otros organismos, para resguardar a la población y a quienes desarrollan actividades en el ámbito fluvial.

Dónde comunicarse ante una emergencia

Ante cualquier situación de riesgo vinculada con el río, Prefectura indicó los siguientes contactos:

106: Emergencias Náuticas.

03794-421477: Prefectura Corrientes.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de seguridad mientras continúe la crecida del Paraná.