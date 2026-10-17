Se producen enfrentamientos, incendios y saqueos mientras los manifestantes se congregan en toda Francia, uniéndose a los estudiantes.

PARÍS (AP) — Violentos enfrentamientos, incendios y saqueos empañaron las manifestaciones en toda Francia el sábado, cuando cientos de miles de personas marcharon contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas . Alrededor de 400 personas fueron arrestadas en todo el país, dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Nuñez afirmó que 110 marchas congregaron a cerca de 550.000 personas en todo el país. Los organizadores, entre ellos el sindicato CGT y organizaciones estudiantiles, indicaron que alrededor de 800.000 manifestantes salieron a las calles.

Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra el aumento del costo de vida, sumándose a las quejas de los estudiantes, en París, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva

Nuñez describió a los alborotadores como “grupos de extrema izquierda radical y extremadamente violentos” que, según él, buscaban enfrentamientos con la policía y atacaban edificios públicos, incluyendo ayuntamientos y oficinas gubernamentales locales. Añadió que a estos grupos se les han unido delincuentes dispuestos a saquear tiendas. La mayoría de los arrestados son adultos, afirmó.

El sábado por la noche aún se registraban algunos incidentes en el centro de París.

«En nuestra República no hay lugar para la violencia», declaró el presidente francés Emmanuel Macron en un mensaje publicado el día X. «Quienes hayan vandalizado propiedades, atacado oficinas gubernamentales y empresas, e incluso saqueado nuestros ayuntamientos, serán procesados ​​y castigados».

“Nos mantendremos unidos contra quienes siembran el caos… y quienes impiden que la gente exprese pacíficamente sus demandas”, añadió Macron.

Manifestantes atacan una oficina de turismo durante una protesta contra el aumento del costo de vida, sumándose a las quejas de los estudiantes, en Lyon, Francia, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Laurent Cipriani)

Los incendios y los saqueos azotaron París y otras ciudades.

En París, la policía disparó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a personas que llevaban capuchas y máscaras y que arrojaban fuegos artificiales, adoquines y otros objetos contra los agentes en la Plaza de la República, al noreste del centro de la ciudad de París.