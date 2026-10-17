Despertar peronista en Concordia: no piden permiso, vienen a conducir

¡LEALTAD, COMPAÑERAS! SOLO PARA LEALES.

LAS MUJERES PERONISTAS NO VENIMOS A MIRAR LA HISTORIA: VENIMOS A SER PROTAGONISTAS DE SU RECONSTRUCCIÓN.

Con ese espíritu de convocatoria, militantes de la Agrupación Convicción Peronista protagonizaron ayer una jornada de debate y organización en la sede de La Bancaria Concordia.

Lo que comenzó como una Convocatoria de Mujeres Militantes se transformó en un espacio de escucha activa y construcción colectiva. Participaron compañeras de la Juventud Peronista, docentes, comerciantes, vecinas y militantes territoriales con un objetivo común: reafirmar que el peronismo se reconstruye con organización, participación y lealtad a las banderas del pueblo.

En el encuentro se puso sobre la mesa una certeza compartida: la política no se hace desde la comodidad de los escritorios ni de espaldas a la gente. Se hace en los barrios, en las Unidades Básicas, en las familias, en cada lugar donde una compañera pone el cuerpo, el corazón y la convicción.

Desde el espacio acompañaron el pedido de la compañera Yan Barbona, vicepresidenta del PJ, de fortalecer la participación y escuchar a las compañeras para construir propuestas colectivas que permitan recuperar la fuerza de un peronismo protagonista, cercano y fiel a su historia.

Yanina Barbona.

“La lealtad no se declama solamente el 17 de Octubre. La lealtad se demuestra todos los días”, fue una de las definiciones que marcó la tarde-noche.

El reclamo por paridad real y poder de decisión

Uno de los momentos más contundentes llegó de la mano de Carmen Gómez Hernández, referente de la Agrupación Convicción Peronista, quien planteó la necesidad del cumplimiento efectivo de la Ley de Paridad de Género.

“No queremos ser invitadas en la política. Tenemos que ser parte de las decisiones”, reclamó. Y agregó: “La paridad no puede ser una formalidad ni una obligación que se cumple apenas para completar una lista. No alcanza con ocupar un lugar: necesitamos participar de la construcción política y ser parte real de los espacios de poder”.

Con la consigna “No somos decoración de turno, somos militantes, somos dirigentes, somos constructoras de poder popular”, las compañeras pusieron en valor el rol que cumplen en el territorio: acompañar a mujeres que sufren violencia, contener a madres que enfrentan consumos problemáticos de sus hijos, y sostener hogares y comunidades mientras trabajan, estudian y militan.

“¿Por qué quienes sostenemos tantas de las respuestas seguimos quedando afuera de tantas decisiones?”, fue la pregunta que atravesó el debate.

El planteo es claro: no quieren lugares simbólicos ni reconocimientos de ocasión. Reclaman construir poder político con responsabilidad, formación y representación real. Porque cuando una mujer llega a un espacio de decisión, lleva consigo las voces de otras mujeres, las necesidades de su barrio y las luchas de tantas compañeras.

Un camino que se viene abriendo

Desde la Agrupación remarcaron que no parten de cero. Son herederas de una historia de mujeres peronistas que nunca esperaron que les regalaran un lugar y que entendieron que la transformación social necesita de mujeres presentes, organizadas y protagonistas.

El compromiso asumido es fortalecer los espacios, recuperar la vida política de las Unidades Básicas, abrir las puertas a las nuevas generaciones y construir una participación sostenida en el tiempo con organización y trabajo territorial.

“Con las mujeres adentro, el peronismo se organiza, se fortalece y se reconstruye”, concluyeron. “Porque ser peronista es asumir una responsabilidad con los demás. Y ser leales es no olvidar nunca para quién militamos. La lealtad no es obediencia ciega: es compromiso con una causa colectiva”.

El cierre fue con un llamado a la acción: más militancia, más organización, más participación y más mujeres en los lugares donde se decide.

“Porque no venimos a pedir permiso. Venimos a ocupar nuestro lugar con trabajo, convicción y lealtad”.

AGRUPACIÓN CONVICCIÓN PERONISTA — CONCORDIA

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