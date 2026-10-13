Vamos Concordia respaldó la gestión de Azcué y afirmaron que es un espacio que busca “diferenciarse de la política tradicional”

Juan José Buténica y Luis Sánchez participaron del programa Punto de Inflexión, por Radio Rivadavia Concordia, donde defendieron el rumbo del intendente y explicaron el rol del espacio vecinalista. Destacaron el trabajo territorial, la escucha de los reclamos y la intención de construir una base política con vistas a las próximas elecciones.

El espacio vecinalista Vamos Concordia ratificó su respaldo a la gestión del intendente Francisco Azcué y planteó la necesidad de profundizar los cambios impulsados desde el municipio. Juan José Buténica y Luis Sánchez, referentes de la agrupación, visitaron los estudios de Radio Rivadavia Concordia para participar del programa Punto de Inflexión, donde expusieron su mirada sobre la realidad de la ciudad, las demandas de los vecinos y la construcción política de cara al escenario electoral de 2027.

Durante la entrevista, ambos defendieron la conformación de un espacio propio, al que definieron como un partido de gestión, con la intención de acompañar al gobierno municipal, canalizar reclamos barriales y sumar personas de diferentes procedencias políticas.

“Nosotros, en realidad, somos un partido de gestión, no solo un partido vecinal, sino que estamos para acompañar a Francisco”, expresó Buténica, quien reconoció su vínculo familiar con el intendente y su trayectoria dentro del peronismo, a diferencia de Azcué, proveniente del radicalismo.

En ese sentido, sostuvo que la coincidencia en cuestiones básicas de administración y funcionamiento del Estado fue uno de los motivos que los llevó a impulsar una construcción política común.

Un espacio que busca diferenciarse de la política tradicional

Buténica cuestionó las prácticas que, según su interpretación, predominaron durante décadas en la política local y defendió la necesidad de una participación ciudadana que no esté condicionada por la distribución de cargos o beneficios.

“Nosotros tratamos de salir de esa hegemonía”, afirmó, al referirse al esquema político que, a su entender, caracterizó a Concordia durante más de cuatro décadas.

El dirigente consideró que la alternancia política producida en 2023 abrió una nueva etapa para la ciudad, aunque reconoció las dificultades que implica administrar el municipio después de tantos años de continuidad de un mismo signo político.

También mencionó los desafíos que enfrenta Azcué para llevar adelante su gestión, entre ellos la estructura municipal heredada y los acuerdos políticos que permitieron conformar la coalición gobernante.

Frente a ese escenario, señaló que Vamos Concordia pretende contribuir a la profesionalización de la administración, la mejora de los servicios públicos y el ordenamiento municipal.

“No nacimos para estar en la foto. Nacimos para que venga gente que se quiera incorporar, que escuche y hable”, planteó Buténica al explicar la modalidad de funcionamiento que buscan darle a la agrupación.

Reclamos barriales y participación vecinal

Por su parte, Luis Sánchez destacó que el espacio mantiene abiertas sus convocatorias a vecinos sin distinción de pertenencia partidaria y que una de sus principales tareas consiste en recorrer los barrios para identificar necesidades y acercarlas al Ejecutivo municipal.

Según explicó, las demandas cambian de acuerdo con cada sector de Concordia: mientras algunos vecinos plantean problemas de alumbrado público, otros reclaman mejoras en las cloacas, la recolección de residuos y el mantenimiento de las calles.

Sánchez indicó que el objetivo es intervenir en esos reclamos, averiguar por qué algunas respuestas municipales se demoran y colaborar para encontrar soluciones.

“Tratamos de acudir a todas las emergencias que podamos suscitar de manera inmediata”, señaló, al mencionar también el trabajo que realizan frente a las complicaciones ocasionadas por las condiciones climáticas y la creciente del río Uruguay.

En ese marco, aclaró que la tarea del espacio no se limita a escuchar las demandas, sino que también busca realizar un seguimiento de los planteos y acercarlos a los funcionarios responsables.

La actividad territorial, explicaron, tiene una doble finalidad: contribuir a resolver problemas actuales y, al mismo tiempo, reunir información que permita elaborar propuestas para el futuro de la ciudad.

El respaldo a las medidas de Azcué

Uno de los tramos centrales de la entrevista estuvo dedicado a las decisiones adoptadas por el intendente, particularmente aquellas vinculadas con la reducción de la planta municipal y el cierre de la radio pública.

Buténica defendió esas medidas como parte de un proceso de reorganización del Estado local y sostuvo que una parte importante de la sociedad comprende la orientación de la gestión, aunque reconoció que existen sectores que cuestionan ese rumbo.

“Quiere gobernar ordenando la ciudad”, afirmó, al responder sobre las críticas que generan algunas de las decisiones del Ejecutivo.

El referente de Vamos Concordia también hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia una administración en la que el acceso al empleo y las oportunidades no dependan de vínculos políticos.

No obstante, reconoció que dentro del proceso de reorganización pudieron quedar afuera trabajadores que considera valiosos y planteó que, si el municipio los necesita, se debería evaluar la posibilidad de recuperarlos.

Sánchez, en tanto, sostuvo que uno de los desafíos actuales consiste en modificar prácticas sociales y políticas arraigadas durante años, al tiempo que remarcó que el municipio comenzó a atender demandas que, según los testimonios que reciben, llevaban mucho tiempo sin resolverse.

La mirada puesta en 2027

Más allá de la actividad inmediata, los dirigentes reconocieron que el trabajo territorial de Vamos Concordia también forma parte de una estrategia de construcción política con vistas a las próximas elecciones.

Buténica señaló que el espacio pretende reunir a personas que no se sienten representadas por sus partidos de origen, pero aclaró que no buscan salir a disputar afiliados o militantes de otras fuerzas mediante una estrategia de captación.

La convocatoria, explicó, apunta a incorporar a quienes quieran participar y trabajar en función de las necesidades de la ciudad.

En esa línea, Sánchez remarcó que la agrupación no pretende limitarse a la crítica política ni a la organización de encuentros multitudinarios, sino sostener una presencia territorial que permita conocer las prioridades de cada barrio.

La intención expresada por ambos es que esa estructura contribuya a consolidar el proyecto de Azcué y a facilitar una eventual continuidad de su gobierno.

“Francisco escucha y se sigue ocupando”

Al momento de evaluar la figura del intendente, Buténica destacó su capacidad de trabajo, su formación profesional y su vínculo con los vecinos. También sostuvo que Azcué enfrenta el desafío de demostrar resultados en una ciudad atravesada por múltiples demandas sociales y de infraestructura.

Como ejemplo, relató una experiencia vinculada con un reclamo histórico de pavimentación en el barrio La Madrid, donde, según contó, un vecino le reconoció al intendente los avances realizados.

Sánchez coincidió en destacar la presencia del jefe comunal en los barrios y su disposición a escuchar las inquietudes de los habitantes.

“Es una persona muy honesta”, afirmó, al mencionar entre las características que valoran de Azcué su cercanía con la gente y la continuidad de las recorridas territoriales.

Sobre el final de la entrevista, el dirigente sintetizó la posición del espacio frente al proceso político iniciado en Concordia en 2023: “El cambio recién comenzó, llegó para quedarse y para transformar a nuestra ciudad”.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia

Redacción de 7Paginas