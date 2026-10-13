CONVOCATORIA A MUJERES MILITANTES DE TODOS LOS ESPACIOS DEL PERONISMO Y LA COMUNIDAD DE CONCORDIA

Reconstruir las Unidades Básicas, fortalecer la participación y construir acciones concretas para nuestra ciudad desde el lugar que tenemos cada una de nosotras.

Desde la Agrupación Convicción Peronista Concordia invitamos a las mujeres militantes de todos los espacios, agrupaciones, organizaciones y sectores del peronismo y a mujeres que militan , participan y son parte de nuestra ciudad a participar de un encuentro de debate, reflexión y construcción colectiva.

Creemos que es momento de abrir espacios de participación genuina, recuperar el protagonismo de las mujeres en la vida política y fortalecer la organización territorial como herramienta fundamental para reconstruir el vínculo entre el peronismo y nuestros barrios.

Las Unidades Básicas deben volver a ser espacios vivos, presentes y abiertos a la comunidad: lugares de encuentro, organización, formación política, compromiso social y participación popular. No pueden reducirse a estructuras formales ni funcionar únicamente en tiempos electorales. Deben recuperar su esencia como ámbitos donde se escucha a los vecinos, se identifican las necesidades de cada barrio y se construyen respuestas colectivas.

En este camino, consideramos imprescindible debatir el presente y el futuro del Partido Justicialista de Concordia, poniendo en el centro la participación de sus afiliadas y afiliados y la importancia de las elecciones internas como herramienta democrática para fortalecer la representación y la legitimidad partidaria.

Esta convocatoria no pretende establecer diferencias ni levantar nuevas barreras. Por el contrario, busca generar un espacio amplio y plural, donde las mujeres de los distintos espacios podamos encontrarnos, intercambiar miradas, expresar nuestras inquietudes y acordar propuestas.

Nos convoca una idea clara: la unidad se construye con participación, debate, compromiso y reglas claras. Para ello, necesitamos superar las discusiones que nos mantienen inmóviles y avanzar hacia una construcción política que vuelva a escuchar a la militancia y a reconocer el valor de quienes sostienen cotidianamente el trabajo territorial.

Queremos hablar de nuestra ciudad, de sus barrios, de las demandas de nuestra comunidad y de las acciones concretas que podemos impulsar desde el compromiso militante. Queremos que las mujeres seamos protagonistas de las decisiones y no solamente convocadas cuando llega el momento de acompañar una propuesta electoral.

Por eso, invitamos a todas las compañeras, independientemente de su pertenencia política o trayectoria, a sumarse a este encuentro con la convicción de que siempre es posible construir nuevas formas de participación y organización.

Un espacio de CONSTRUCCIÓN. Tu espacio para que podamos DELIBERAR Y ACCIONAR entre todas.

Porque reconstruir el peronismo de Concordia requiere escuchar todas las voces, recuperar la presencia en los barrios y generar oportunidades reales de participación para las nuevas generaciones y para quienes nunca dejaron de militar.

DATOS DEL ENCUENTRO

📅 Fecha: 16 de octubre

🕡 Hora: 18:30 hs

📍 Lugar: Sede de La Bancaria, La Rioja 829, Concordia.

Convicción Peronista Concordia

Por un peronismo con más participación, organización territorial, democracia interna y protagonismo de las mujeres.