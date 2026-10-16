Mouliá participó de un encuentro sobre oportunidades comerciales con Emiratos Árabes Unidos

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de una jornada de vinculación empresarial orientada a promover el intercambio comercial y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro, denominado “Emiratos Árabes Unidos y Argentina: Oportunidades comerciales”, se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA), en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a referentes institucionales y empresariales interesados en fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

La actividad fue organizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para Emiratos Árabes Unidos y CACIPRA, con el propósito de promover oportunidades de negocios, facilitar el intercambio de experiencias y generar espacios de vinculación entre empresas e instituciones.

En este marco, Mouliá destacó la importancia de participar en este tipo de iniciativas para ampliar las posibilidades de desarrollo de la provincia. “Estos espacios nos permiten establecer vínculos, conocer nuevos mercados e identificar oportunidades para los sectores productivos de Entre Ríos. Desde la Representación buscamos acompañar ese proceso, generando contactos que contribuyan al crecimiento y la proyección de nuestra provincia”, señaló.

La jornada contó además con la participación de Hernán Rossi, delegado del Gobierno de Santa Fe en Buenos Aires, y Raúl Benítez Alias, subdelegado de la Provincia de Corrientes, junto a Omar Haffar, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para Emiratos Árabes Unidos; Gabriel Osatinsky, secretario general; y Diego Gómez, director ejecutivo.

La participación de Mouliá forma parte de las acciones de vinculación institucional que desarrolla la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, orientadas a fortalecer las relaciones con entidades empresariales, promover la cooperación y acercar nuevas oportunidades a los sectores productivos entrerrianos.