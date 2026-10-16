Expo Madera Entre Ríos reunirá a empresas y profesionales de la construcción sostenible en Buenos Aires 

El 3.º Workshop ExpoMadera Entre Ríos se realizará el 22 y 23 de octubre en la Representación del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a profesionales, empresas e instituciones para abordar nuevas soluciones en vivienda con madera, sistemas constructivos, arquitectura, diseño, equipamiento y mobiliario.

Bajo el eje “Vivienda con Madera: Arquitectura, Vivienda y Construcción Sostenible”, la tercera edición del Workshop propone una mirada integral sobre las posibilidades de la madera en los espacios que habitamos, desde la estructura y los sistemas constructivos hasta los interiores, el equipamiento y el mobiliario.

Durante las dos jornadas se desarrollarán talleres de capacitación y actualización profesional, exposiciones, presentaciones técnicas y espacios de intercambio, con la participación de especialistas y empresas vinculadas a la cadena de valor de la construcción con madera.

La propuesta permitirá conocer soluciones de construcción en seco y tecnologías aplicadas a proyectos habitacionales, entre ellas Wood Frame, paneles SIP, vigas laminadas, madera contralaminada y sistemas modulares, además de aislaciones, revestimientos, componentes y otros materiales vinculados con la arquitectura sostenible.

Uno de los ejes será la integración de la madera con otros materiales, tecnologías y sistemas constructivos, poniendo el foco en el diseño, la eficiencia, la sustentabilidad, el confort y las nuevas formas de habitar.

Capacitación y vinculación profesional

El Workshop está dirigido a arquitectos, diseñadores, ingenieros, constructores, desarrolladores, técnicos, estudiantes, empresas y profesionales vinculados con la vivienda, la arquitectura y la construcción.

Además de las instancias de capacitación, los asistentes podrán establecer contacto directo con empresas y profesionales del sector, conocer productos, sistemas y servicios, realizar consultas técnicas y generar nuevas oportunidades de vinculación y desarrollo de proyectos.

La iniciativa busca consolidar un espacio donde conocer, aprender, conectar y proyectar, acercando al ámbito profesional las innovaciones y posibilidades que ofrece actualmente la construcción con madera.

El encuentro integra la agenda del Mes del Diseño y la Arquitectura de Buenos Aires, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Organización

El 3.º Workshop ExpoMadera Entre Ríos es organizado por la Representación del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el Instituto de la Madera y el Mueble de Entre Ríos (IMFER) y Arquitectura.News, con el auspicio del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el acompañamiento de Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA) como sponsor.

Días y horarios

Jueves 22 de octubre | 11 a 19 h

Viernes 23 de octubre | 11 a 14 h

Casa de Entre Ríos | Suipacha 844, CABA

La participación requiere acreditación previa.

Acreditación

La participación es gratuita y requiere acreditación previa.

Para participar, completá el formulario de inscripción:

https://forms.gle/FHJgJMqTz7WDU9U4A