Karina Milei habló por primera vez en un acto oficial y levanta el perfil rumbo a 2027

La funcionaria participó de una conferencia por el traslado de 1.400 internos de Devoto a Marcos Paz y aumentó su exposición pública.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comenzó a levantar el perfil político y protagonizó este lunes una aparición poco habitual: habló en una conferencia de prensa oficial por el traslado de internos de la cárcel de Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. La funcionaria, una de las figuras centrales del Gobierno de Javier Milei, suma así una mayor participación pública después de mantener un perfil bajo durante buena parte de la gestión libertaria.

“Yo vivía acá, en Devoto, y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos”, expresó Karina Milei al referirse al impacto del establecimiento penitenciario en el barrio porteño. La declaración se produjo durante el anuncio del cierre de la primera etapa del operativo, que permitió trasladar a 1.400 internos.

La aparición no pasa inadvertida por el rol que cumple la hermana del Presidente dentro del oficialismo. Karina Milei conduce la estrategia política del Gobierno, interviene en la construcción territorial de La Libertad Avanza y tiene influencia en el armado legislativo, con Martín y Eduardo “Lule” Menem como piezas centrales de ese esquema.

🟠KARINA MILEI LEVANTA EL PERFIL



La funcionaria habló en la conferencia de prensa por el traslado de internos de la cárcel de Devoto y suma más participación activa en la escena política. pic.twitter.com/mxEiUkg8m2 — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) October 19, 2026

Karina Milei gana protagonismo en la escena política

Durante los primeros años de la administración libertaria, la secretaria general de la Presidencia evitó las declaraciones públicas y las entrevistas periodísticas. Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a mostrarse con mayor frecuencia y a hacer declaraciones ante los medios, un cambio que abre interrogantes sobre la estrategia detrás de su exposición.

Su participación en una conferencia oficial, rodeada de funcionarios de primera línea, marca un paso más en esa dirección. La actividad contó con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez.

Karina Milei definió la jornada como “un día de celebración” y destacó que el Gobierno logró concretar “en muy pocos meses” una promesa que, según afirmó, llevaba años pendiente. El operativo fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y las fuerzas federales.

El traslado de Devoto y la posible visita del papa León XIV

El traslado alcanzó a 1.400 internos, cerca del 90% de la población carcelaria de Devoto. Los restantes 74 permanecerán allí a la espera de definiciones sobre una eventual visita del papa León XIV al penal. Monteoliva aclaró que todavía no existe una confirmación oficial del Vaticano. “Todos esperamos la salud de su Santidad. Si es ahora o cuando tenga que ser, estamos listos para recibirlo cuando el Vaticano lo confirme”, señaló la ministra.

El nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII está ubicado en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz y tiene capacidad para 2.232 internos. La construcción había sido acordada entre la Nación y la Ciudad en 2018, pero las obras comenzaron recién en diciembre de 2024, después de años de demoras. Santilli también celebró la concreción del traslado y lo presentó como un cambio histórico para el barrio porteño. “Se dijo muchas veces que iba a pasar; nunca pasó, no se logró. Hoy, aquí, se logró”, afirmó.

¿Cuál es el objetivo detrás del cambio de estrategia?

Más allá del anuncio penitenciario, la aparición vuelve a poner el foco en el papel de Karina Milei dentro del Gobierno. Su influencia excede las funciones formales de la Secretaría General de la Presidencia: es una de las principales responsables del armado político y electoral del oficialismo.

En ese contexto, su mayor exposición pública plantea una pregunta sobre el rumbo de la comunicación libertaria. ¿Busca consolidar su liderazgo dentro de La Libertad Avanza, fortalecer su presencia ante el electorado o asumir un papel más visible en la defensa de la gestión? Su participación en actos, sus recientes declaraciones a la prensa y su presencia en actividades institucionales muestran una mayor disposición a ocupar el centro de la escena política.