Enriquecimiento ilícito: el escandaloso detalle que guarda Fiscalía sobre los consumos de Urribarri y familia

Se reanudó la remisión a juicio en la causa que investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros por presunto enriquecimiento ilícito.

Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull expusieron un acabado y extenso detalle sobre los consumos que realizó Sergio Urribarri y miembros de su familia a lo largo de sus dos mandatos al frente del Gobierno provincial. Viajes a París, Venecia, Cerdeña, Atenas, Madrid, Londres, Río de Janeiro, Natal, Cancún, Miami, New York; adquisición de vehículos; la compra de un departamento en Puerto Madero; un Rolex para la esposa; heladeras para las habitaciones en la Casa del Lago; una moto de agua; una “banana” o gomón; mejoras en la propiedad de calle Garat de Concordia; adquisición de esculturas en cristales de Murano (Venecia); compra de una propiedad en CABA; y cientos de gastos más que, según la pericia contable, ni Urribarri ni nadie de su familia pudo justificar en relación a los ingresos declarados.

Los abogados defensores, Miguel Cullen y José Raúl Velázquez, escucharon con paciencia los fundamentos que los representantes del Ministerio Público Fiscal comenzaron a dar desde las 9 de este lunes. Fue ante el juez de Garantías N°3, Mariano Budasoff. El relato dejó traslucir un mecanismo evidente: la utilización del empresario Cardona Herreros y su estructura empresarial para enmascarar la adquisición de bienes y servicios. Todo se realizó a través de la empresa Relevamientos Catastrales SA -contratista con el Gobierno de Entre Ríos-, su titular y algunos miembros ejecutivos de la misma.

Otro detalle que quedó expuesto es que buena parte de la información sobre cotizaciones, consumos, compras, consultas, diálogos y todo tipo de gestiones acerca de los fastuosos gastos quedaron plasmados en correos electrónicos y WhatsApp. El ex gobernador utilizó principalmente una cuenta llamada “ayolas09”.

Los fiscales puntualizaron año por año cuál fue el dinero gastado sin poder justificarlo:

2008: compra del departamento en Puerto Madero, complejo ZenCity, edificio Zafiro. Unidad 2, con cochera y baulera. A través de un préstamo hipotecario en dólares que pagaba mes a mes Relevamientos Catastrales. Comprador: Cardona Herreros “en comisión”.

2009: Rolex en joyería Zanotti para Ana Lía Aguilera – más de 21 millones de pesos actuales -. Pagos de cuotas del crédito hipotecario, servicios e impuestos del departamento. Pasajes a nombre de Bruno Urribarri y Natalia Gómez pagados por Cardona.

2010: Inversiones a nombre de Ana Lía Aguilera por Ancorar SA. Viajes a París y Madrid de todo el grupo familiar. Heladeras para la Casa del Lago, moto de agua y gomón.

2011: Paquetes a Cancún, Venecia y Cerdeña. Esculturas en cristales de Murano – un elefante y seis pájaros de más de 45 kilos, con un flete de 7.000 dólares -. Compra de vehículo a nombre de Rubén Ángel Martínez, con autorizaciones para Ana Lía, Mauro y su esposa.

2012: Ingreso extraordinario por venta de derechos federativos de Bruno Urribarri. Departamento en calle Cerviño (CABA) como aporte de capital. Mejoras en la casa de calle Néstor Garat de Concordia. Viajes a Natal, Miami y Nueva York. Compra de “vinos excepcionales para guardar”.

2013: Departamento de calle Lafinur (CABA), con decoración y mobiliario. Camioneta Tiguan a nombre de Cardona con cédula para Mauro Urribarri y su esposa.

2014-2015: Reformas en Lafinur, viajes a New York y Río de Janeiro, compra de un Volkswagen Golf patentado para Mateo Urribarri.

“Hubo numerosas operaciones vinculadas a la compra de productos y servicios usando como intermedio a Cardona Herreros. Los beneficiarios fueron Urribarri y sus familiares. Viajes, relojes, inmuebles, vehículos. La pericia contable indica que los ingresos formales no alcanzaron para cubrir esos consumos. Entendemos que de ahí surge el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en las oficinas de Relevamientos Catastrales hubo Cajas Fuerte destinadas a Sergio Urribarri, y personal de esa empresa hizo operaciones para él y su familia”, introdujo el fiscal Badano.

La Fiscalía pedirá:

Para Urribarri: 5 años y 10 meses de cárcel, multa del 100% del monto injustificado – más de 11.546.000 pesos, más de 7 millones de dólares y 16.300 euros -, e inhabilitación perpetua.

Para Cardona Herreros: 5 años de cárcel, multa del 100% – más de 8 millones de pesos, 7 millones de dólares y 14.100 euros -, e inhabilitación perpetua.

La audiencia se retomará este martes a las 9.

Lo que espera la sociedad:

Ante la magnitud del escándalo expuesto, desde distintos sectores de la ciudadanía entrerriana se espera celeridad de la Justicia. No solo que se llegue a una condena ejemplar, sino que se avance de forma inmediata con la incautación de los bienes que son de público conocimiento y que la población identifica claramente: departamentos en Puerto Madero y CABA, propiedades en Concordia, vehículos de alta gama, embarcaciones y todos los bienes adquiridos sin justificación.

Asimismo, se reclama la misma celeridad en la causa que involucra al otro ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. La sociedad entrerriana se siente apabullada ante tanto delito cometido por parte de los anteriores responsables políticos, que utilizaron el Estado como una estructura para el enriquecimiento personal mientras la provincia se endeudaba y empobrecía.

Hay un hartazgo generalizado y una demanda clara: que la Justicia actúe rápido, que recupere lo robado y que ningún ex funcionario quede impune.

ANALISIS LITORAL