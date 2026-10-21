Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez

“En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI y su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, lanzó Javier Milei, en un acto organizado este miércoles (21.10.2026) por Nueva Economía Fórum, en el Casino de Madrid.

Durante su discurso, el dirigente ultraliberal, de 55 años, calificó a Sánchez de “ladrón” y “corrupto”, y llamó a los españoles “a sacar a los socialistas a patadas”. Además, arremetió contra los “partidos de izquierda” en Europa, acusándolos de ser los causantes del “estancamiento brutal” de la economía del continente.

Sobre la inmigración, Milei acusó al Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una “invasión” migratoria, citando lo ocurrido en el enclave de Ceuta en julio. “El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”, consideró.

7 viajes a España, muy cerca de Vox y el PP de Madrid

Desde que asumió la Presidencia a finales de 2023, Milei ha realizado otros seis viajes a España, en los que se reunió con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, y la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), entre otros políticos derechistas, pero nunca con Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

En este séptimo viaje, el presidente argentino debe reunirse con ambos: “Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, expresó. En esta ocasión, Milei tampoco se reunirá con el rey Felipe VI, según dijo, por problemas de “agenda”.

Respuesta adelantada de Sánchez: “Sí, soy zurdo”

El primer viaje fue en mayo de 2024 con motivo de su participación en un evento organizado por Vox, donde tildó a Sánchez de “calaña” y llamó “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez. Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático, con el llamado a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.

Poco antes del inicio del discurso del presidente argentino, Pedro Sánchez publicó un breve vídeo en X en el que se declaraba orgulloso de ser “zurdo”, en referencia al término que la ultraderecha utiliza de forma peyorativa para referirse a los militantes de izquierda.

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rml (efe, afp)