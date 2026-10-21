ALLANAMIENTOS POR NARCOMENUDEO: Secuestro de 500 dosis de cocaína y cinco Personas detenidas

En la fecha Personal Personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concordia, dio cumplimiento a órdenes de Allanamientos por Narcomenudeo a solicitud del Fiscal Dr. Fabio Zabaleta.

Los Allanamientos fueron realizados en viviendas en Barrio Los Pájaros, los cuales arrojaron resultados Positivos, efectuandose el secuestro de (500) envoltorios con Cocaína, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, una balanza de precisión, una tijera y bolsas camisetas.

Cómo resultado del Operativo fueron detenidas cinco personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia.

Se contó con la colaboración de Personal de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de los Departamentos Villaguay, R. Del Tala, C. Del Uruguay y San Salvador.