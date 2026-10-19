Estancia Grande redobla la apuesta: nueva maquinaria, salud gratuita y una visión de desarrollo con la ruta 14 como eje

Con fondos propios, el municipio incorporó una motoniveladora 0 km y sumó tres tractores para fortalecer los trabajos viales. La gestión del intendente Pablo Javier Goldin también pone el foco en los servicios públicos y en un proyecto de desarrollo que busca convertir el corredor de la Ruta Nacional 14 en un motor productivo, capaz de generar inversiones y trabajo para toda la región.

La Municipalidad de Estancia Grande incorporó una motoniveladora 0 km, marca Lonking, modelo CDM7180, destinada a reforzar el mantenimiento de los caminos del extenso ejido municipal. La adquisición, realizada con recursos propios, se suma a la compra de tres tractores nuevos durante la gestión del intendente Pablo Javier Goldin, destinados a distintas tareas de conservación y acondicionamiento de la red vial.

La inversión representa mucho más que la renovación de maquinaria. En una localidad donde los caminos son fundamentales para la actividad rural, la circulación de los vecinos y el traslado de la producción, disponer de equipamiento propio permite mejorar la capacidad de respuesta y planificar los trabajos con mayor autonomía.

Bajo la conducción de Goldin, el municipio busca sostener las inversiones en un contexto económico complejo, marcado por las restricciones presupuestarias y la reducción de recursos provenientes de los gobiernos nacional y provincial.

ADMINISTRAR MEJOR PARA PODER SEGUIR CRECIENDO

Frente a las dificultades económicas, que son más que evidentes y palpables, la estrategia municipal apunta a mantener un control estricto de los gastos, establecer prioridades y administrar los recursos disponibles de manera inteligente.

La premisa de la gestión de Goldin es que, aun cuando los fondos son limitados, una administración ordenada puede sostener inversiones que mejoren la infraestructura y los servicios que recibe la comunidad.

La incorporación de la motoniveladora se inscribe en esa línea: sumar herramientas propias para atender las necesidades de los vecinos y garantizar el mantenimiento de los caminos de un territorio que requiere trabajos permanentes.

SALUD GRATUITA, LAS 24 HORAS Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Otro de los pilares de los servicios municipales es el centro de salud de Estancia Grande, que brinda atención gratuita durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El establecimiento cuenta con servicios de médico clínico, pediatra, obstetra, kinesiólogo y odontología. Además, dispone de dos ambulancias operativas las 24 horas del día, con sus respectivos choferes y personal de enfermería, para responder a emergencias y realizar los traslados que sean necesarios.

La atención sanitaria ocupa un lugar central en la vida cotidiana de la comunidad. Sostener estos servicios significa garantizar que los vecinos puedan acceder a prestaciones esenciales sin que la distancia o las dificultades económicas se conviertan en un impedimento.

La intención es acompañar el crecimiento de Estancia Grande con infraestructura y servicios públicos capaces de responder tanto a las necesidades de la población como a las de quienes quieran invertir y desarrollar actividades productivas.

LA RUTA 14: DEJAR DE MIRAR HACIA ADENTRO Y CONVERTIRSE EN PROTAGONISTAS

Uno de los principales desafíos que se plantea Estancia Grande es aprovechar una ubicación estratégica que ofrece oportunidades para ampliar su desarrollo económico.

La Ruta Nacional 14 es una arteria fundamental para la conexión de la Argentina con Brasil y Paraguay, además de constituir un corredor clave para el transporte de cargas, el intercambio comercial y la circulación de personas. Su recorrido abre oportunidades para las localidades que se encuentran a la vera de la traza, siempre que puedan ofrecer condiciones adecuadas para nuevas actividades.

En ese escenario, Estancia Grande busca dejar de mirar exclusivamente hacia el interior de su actividad rural y comenzar a aprovechar el movimiento económico que genera el corredor.

La propuesta es clara: no darle más la espalda a la Ruta 14, sino convertirla en uno de los ejes centrales del desarrollo local. Para eso, resulta indispensable contar con servicios públicos e infraestructura que acompañen tanto al empresario que evalúa invertir como al vecino que necesita mejores oportunidades y calidad de vida.

Una sociedad que pretende avanzar necesita que el progreso alcance al conjunto: a quienes producen, trabajan y emprenden, pero también a las familias que viven en el lugar. El desarrollo debe traducirse en oportunidades reales para toda la comunidad.

UN PARQUE INDUSTRIAL A LO LARGO DEL CORREDOR

La visión que impulsa el intendente Pablo Javier Goldin apunta a dar un paso más y pensar el desarrollo de la Ruta 14 como una verdadera política de Estado para Estancia Grande, capaz de trascender una gestión municipal y sostenerse en el tiempo.

En esa línea, Goldin plantea la necesidad de generar alrededor de la Ruta Nacional 14 un parque industrial a lo largo de su extensión, aprovechando las posibilidades del corredor para atraer empresas, promover emprendimientos y crear nuevos puestos de trabajo.

El desafío no pasa únicamente por disponer de terrenos o convocar inversores. También requiere planificación, infraestructura, energía, conectividad y servicios públicos que permitan que las actividades económicas puedan instalarse, funcionar y crecer.

La propuesta supone cambiar una lógica histórica: dejar de ser una localidad que observa el movimiento de la ruta desde afuera para convertirse en un actor activo del desarrollo regional.

Estancia Grande tiene la posibilidad de vincular su tradición productiva con nuevas actividades industriales, comerciales y logísticas. Para concretarlo, será necesario sostener una planificación que involucre al Estado, al sector privado y a la comunidad, con objetivos que se mantengan más allá de los cambios de gobierno.

UNA POLÍTICA QUE DEBE TRASCENDER LAS GESTIONES

La apuesta por la Ruta Nacional 14 no debería quedar atada a una administración municipal en particular. Por su importancia estratégica, pensar el corredor como motor de desarrollo requiere continuidad, acuerdos y una planificación de largo plazo.

El objetivo es que Estancia Grande deje de ser un punto de paso para transformarse en un lugar donde también se produzca, se invierta y se genere empleo. Para eso, los servicios públicos y la infraestructura deben acompañar tanto el crecimiento de las empresas como las necesidades de la población.

La nueva motoniveladora, los tres tractores y los servicios gratuitos de salud forman parte de las herramientas con las que el municipio busca atender el presente. La mirada puesta en la Ruta 14 representa, en cambio, el desafío de construir el futuro.

Porque el verdadero progreso no consiste solamente en incorporar maquinaria o mejorar un camin…

Con fondos propios, el municipio incorporó una motoniveladora 0 km y sumó tres tractores para fortalecer los trabajos viales. La gestión del intendente Pablo Javier Goldin también pone el foco en los servicios públicos y en un proyecto de desarrollo que busca convertir el corredor de la Ruta Nacional 14 en un motor productivo, capaz de generar inversiones y trabajo para toda la región.

La Municipalidad de Estancia Grande incorporó una motoniveladora 0 km, marca Lonking, modelo CDM7180, destinada a reforzar el mantenimiento de los caminos del extenso ejido municipal. La adquisición, realizada con recursos propios, se suma a la compra de tres tractores nuevos durante la gestión del intendente Pablo Javier Goldin, destinados a distintas tareas de conservación y acondicionamiento de la red vial.

La inversión representa mucho más que la renovación de maquinaria. En una localidad donde los caminos son fundamentales para la actividad rural, la circulación de los vecinos y el traslado de la producción, disponer de equipamiento propio permite mejorar la capacidad de respuesta y planificar los trabajos con mayor autonomía.

Bajo la conducción de Goldin, el municipio busca sostener las inversiones en un contexto económico complejo, marcado por las restricciones presupuestarias y la reducción de recursos provenientes de los gobiernos nacional y provincial.

ADMINISTRAR MEJOR PARA PODER SEGUIR CRECIENDO

Frente a las dificultades económicas, que son más que evidentes y palpables, la estrategia municipal apunta a mantener un control estricto de los gastos, establecer prioridades y administrar los recursos disponibles de manera inteligente.

La premisa de la gestión de Goldin es que, aun cuando los fondos son limitados, una administración ordenada puede sostener inversiones que mejoren la infraestructura y los servicios que recibe la comunidad.

La incorporación de la motoniveladora se inscribe en esa línea: sumar herramientas propias para atender las necesidades de los vecinos y garantizar el mantenimiento de los caminos de un territorio que requiere trabajos permanentes.

SALUD GRATUITA, LAS 24 HORAS Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Otro de los pilares de los servicios municipales es el centro de salud de Estancia Grande, que brinda atención gratuita durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El establecimiento cuenta con servicios de médico clínico, pediatra, obstetra, kinesiólogo y odontología. Además, dispone de dos ambulancias operativas las 24 horas del día, con sus respectivos choferes y personal de enfermería, para responder a emergencias y realizar los traslados que sean necesarios.

La atención sanitaria ocupa un lugar central en la vida cotidiana de la comunidad. Sostener estos servicios significa garantizar que los vecinos puedan acceder a prestaciones esenciales sin que la distancia o las dificultades económicas se conviertan en un impedimento.

La intención es acompañar el crecimiento de Estancia Grande con infraestructura y servicios públicos capaces de responder tanto a las necesidades de la población como a las de quienes quieran invertir y desarrollar actividades productivas.

LA RUTA 14: DEJAR DE MIRAR HACIA ADENTRO Y CONVERTIRSE EN PROTAGONISTAS

Uno de los principales desafíos que se plantea Estancia Grande es aprovechar una ubicación estratégica que ofrece oportunidades para ampliar su desarrollo económico.

La Ruta Nacional 14 es una arteria fundamental para la conexión de la Argentina con Brasil y Paraguay, además de constituir un corredor clave para el transporte de cargas, el intercambio comercial y la circulación de personas. Su recorrido abre oportunidades para las localidades que se encuentran a la vera de la traza, siempre que puedan ofrecer condiciones adecuadas para nuevas actividades.

En ese escenario, Estancia Grande busca dejar de mirar exclusivamente hacia el interior de su actividad rural y comenzar a aprovechar el movimiento económico que genera el corredor.

La propuesta es clara: no darle más la espalda a la Ruta 14, sino convertirla en uno de los ejes centrales del desarrollo local. Para eso, resulta indispensable contar con servicios públicos e infraestructura que acompañen tanto al empresario que evalúa invertir como al vecino que necesita mejores oportunidades y calidad de vida.

Una sociedad que pretende avanzar necesita que el progreso alcance al conjunto: a quienes producen, trabajan y emprenden, pero también a las familias que viven en el lugar. El desarrollo debe traducirse en oportunidades reales para toda la comunidad.

UN PARQUE INDUSTRIAL A LO LARGO DEL CORREDOR

La visión que impulsa el intendente Pablo Javier Goldin apunta a dar un paso más y pensar el desarrollo de la Ruta 14 como una verdadera política de Estado para Estancia Grande, capaz de trascender una gestión municipal y sostenerse en el tiempo.

En esa línea, Goldin plantea la necesidad de generar alrededor de la Ruta Nacional 14 un parque industrial a lo largo de su extensión, aprovechando las posibilidades del corredor para atraer empresas, promover emprendimientos y crear nuevos puestos de trabajo.

El desafío no pasa únicamente por disponer de terrenos o convocar inversores. También requiere planificación, infraestructura, energía, conectividad y servicios públicos que permitan que las actividades económicas puedan instalarse, funcionar y crecer.

La propuesta supone cambiar una lógica histórica: dejar de ser una localidad que observa el movimiento de la ruta desde afuera para convertirse en un actor activo del desarrollo regional.

Estancia Grande tiene la posibilidad de vincular su tradición productiva con nuevas actividades industriales, comerciales y logísticas. Para concretarlo, será necesario sostener una planificación que involucre al Estado, al sector privado y a la comunidad, con objetivos que se mantengan más allá de los cambios de gobierno.

UNA POLÍTICA QUE DEBE TRASCENDER LAS GESTIONES

La apuesta por la Ruta Nacional 14 no debería quedar atada a una administración municipal en particular. Por su importancia estratégica, pensar el corredor como motor de desarrollo requiere continuidad, acuerdos y una planificación de largo plazo.

El objetivo es que Estancia Grande deje de ser un punto de paso para transformarse en un lugar donde también se produzca, se invierta y se genere empleo. Para eso, los servicios públicos y la infraestructura deben acompañar tanto el crecimiento de las empresas como las necesidades de la población.

La nueva motoniveladora, los tres tractores y los servicios gratuitos de salud forman parte de las herramientas con las que el municipio busca atender el presente. La mirada puesta en la Ruta 14 representa, en cambio, el desafío de construir el futuro.

Porque el verdadero progreso no consiste solamente en incorporar maquinaria o mejorar un camin…