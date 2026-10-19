El Gobierno aprobó otro retiro voluntario para empleados estatales: quiénes pueden adherirse y cuánto cobrarán

El régimen estará vigente durante noviembre y contempla tres grupos de beneficiarios, con distintas compensaciones económicas según la edad y la antigüedad.

El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo retiro voluntario para empleados estatales, con inscripción del 1° al 30 de noviembre de 2026. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro Federico Sturzenegger.

La convocatoria alcanza al personal de planta permanente y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública estará a cargo de su aplicación. Además, el Gobierno podrá extender la inscripción por única vez, durante un máximo de 30 días corridos.

Quiénes pueden acceder al retiro voluntario y cuánto cobrarán

El primer grupo comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnan los aportes necesarios para jubilarse. Podrán optar por una prestación mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta habitual. El beneficio se extenderá durante un máximo de 36 meses o hasta que cumplan los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero.

La otra alternativa para esos trabajadores será cobrar una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses. El monto tendrá un tope de 18 salarios y no podrá superar el equivalente a los meses que resten para alcanzar los requisitos jubilatorios.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. Recibirán un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 18 remuneraciones. A esa suma se agregarán cinco sueldos brutos, sin importar la antigüedad.

El tercer grupo está integrado por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. En estos casos, la compensación será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un límite de 20 salarios. Además, cobrarán cuatro sueldos extra si tienen menos de 15 años de antigüedad en planta permanente, o cinco si alcanzan o superan ese período.

El Decreto 1023/26 con firma de @JMilei, @diegosantilli y quien escribe, lanza un retiro voluntario para empleados de la administración pública (unos 20.000 son elegibles para participar, si así lo desean). Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 19, 2026

Quiénes no podrán adherirse

El decreto establece restricciones para acceder al retiro voluntario. Quedarán excluidos quienes enfrenten determinados procesos penales por delitos contra la Administración Pública Nacional, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. Tampoco podrán ingresar quienes tengan sumarios administrativos pendientes por hechos que puedan derivar en sanciones expulsivas o responsabilidad patrimonial.

Además, la norma contempla a quienes tengan sanciones disciplinarias pendientes de ejecución que impliquen cesantía o exoneración. También excluye a los trabajadores que mantengan reclamos laborales contra el Estado y no desistan de ellos, con excepción de los casos previstos para riesgos del trabajo. Estas condiciones deberán cumplirse para acceder al régimen.

Por último, no podrán adherirse quienes tengan trámites jubilatorios en curso, ya reúnan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o hayan presentado su renuncia y todavía esperen su aceptación. La restricción también alcanza al personal que se encuentre en situación de disponibilidad durante la vigencia del programa.