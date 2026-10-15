ESTANCIA GRANDE DA UN SALTO EN INFRAESTRUCTURA: LLEGÓ LA MOTONIVELADORA 0 KM COMPRADA CON FONDOS PROPIOS

La gestión del intendente Pablo Javier Goldin incorporó una Lonking CDM7180 para reforzar el mantenimiento de los caminos del extenso ejido municipal. Una inversión que marca un nuevo paso en la renovación de la maquinaria de trabajo.

ESTANCIA GRANDE. El municipio de Estancia Grande sumó este jueves una nueva herramienta para fortalecer los trabajos de mantenimiento de su red vial: una motoniveladora 0 km, marca Lonking, modelo CDM7180, cuya llegada había sido anunciada previamente por el Gobierno local.

La incorporación representa un nuevo paso en el equipamiento del parque de maquinaria municipal y responde a la necesidad de mejorar la capacidad operativa para conservar los caminos que conectan los distintos sectores del extenso ejido de Estancia Grande.

Una inversión con recursos municipales

La adquisición se concretó con fondos propios del municipio, según informó el Gobierno local, en el marco de la gestión del intendente Pablo Javier Goldin.

Se trata de la segunda maquinaria de estas características incorporada durante su gestión. La primera había sido adquirida en 2021 y, pese a tratarse de una unidad modelo 1979, cumplió un papel importante en las primeras tareas de apertura y acondicionamiento de caminos.

Ahora, con la llegada de una motoniveladora nueva, el municipio busca reforzar esos trabajos y disponer de mejores herramientas para atender las necesidades de mantenimiento de la red vial.

Más maquinaria para atender un ejido extenso

El mantenimiento de los caminos constituye uno de los desafíos operativos de Estancia Grande debido a la extensión de su territorio. Hasta el momento, las tareas se realizaban con dos tractores equipados con palas de arrastre, también adquiridos 0 km durante la actual gestión.

La incorporación de la Lonking CDM7180 permitirá ampliar los recursos disponibles para estos trabajos y fortalecer la capacidad municipal de respuesta ante las demandas de conservación y mejoramiento de los caminos.

Con esta nueva adquisición, el Gobierno de Estancia Grande apuesta a consolidar su equipamiento y a continuar invirtiendo en infraestructura y servicios para los vecinos.

La llegada de la motoniveladora marca un nuevo avance en el proceso de renovación de la maquinaria municipal, con recursos propios y el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en los caminos del ejido.

Gobierno de Estancia Grande — Estancia… late a lo grande.