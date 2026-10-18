Dibu Martínez se mostró recién operado de la mandíbula y envió un mensaje optimista

El arquero del Chelsea y la Selección argentina pasó por el quirófano luego de protagonizar un durísimo choque en Everton-Chelsea. Su posteo.

El susto ya pasó y ahora empieza la recuperación. Después del duro golpe que sufrió en la victoria del Chelsea por 2-0 ante el Everton, Emiliano Martínez fue operado de la mandíbula. Por suerte, salió todo bien y el arquero argentino dejó un mensaje alentador de cara a su vuelta.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya”, escribió el Dibu en sus redes sociales. Junto al posteo, publicó una selfie desde la cama del hospital y se gesto habla por sí solo.

La lesión se produjo durante el encuentro ante el Everton, cuando el marplatense salió a despejar un centro y chocó de lleno con Jarrad Branthwaite. El impacto fue tan fuerte que Martínez quedó inconsciente y debió abandonar el campo de juego en camilla, en una escena que enseguida preocupó a todos.

Tras el golpe, el 23 fue trasladado a una clínica para realizarse los estudios correspondientes. Los exámenes confirmaron una fractura de mandíbula y, luego de la intervención quirúrgica, quedó bajo observación médica para controlar su evolución.

De esta manera, el Dibu quedó descartado para la próxima fecha FIFA, en la que la Selección argentina afrontará dos amistosos ante Uruguay y Costa Rica. No obstante, lo bueno es que su lesión no fue demasiado grave como se temía.