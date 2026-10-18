ATENCION: LAS LLUVIAS VOLVERÁN CON FUERZA EN MISIONES, PARAGUAY Y BRASIL.

Escenario preocupante de posibles nuevas inundaciones en el centro/norte de #Misiones, departamentos paraguayos de Alto Paraná e #Itapua, y el suroeste de #Paraná (Brasil), debido a los volúmenes elevados de lluvias que se esperan durante los próximos días.

En general, la inestabilidad volverá a la región desde este miércoles (21) de octubre 2026.

El mapa que aparece a continuación es la proyección actualizada de precipitaciones para la región, según multimodelos ECMWF.

Cabe destacar que el escenario sigue indicando acumulaciones de entre 200 y 250mm.

Informe emitido hoy domingo (18) de octubre 2026.