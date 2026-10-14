Bodegas entrerrianas consolidan su presencia internacional en Prowine San Pablo 2026

Por segundo año consecutivo, vitivinicultores de Entre Ríos formaron parte del evento de vinos y licores más importante de la región.

Tuvo lugar en Brasil la edición 2026 de Prowine San Pablo. La feria registró cifras récord con un incremento superior al 33 por ciento en audiencia profesional y un aumento del 7 por ciento en la participación de productores globales, congregando a más de 20.000 operadores y referentes del comercio internacional.

La participación consecutiva y estratégica en esta feria permitió a los productores generar nuevos lazos comerciales con importadores brasileños e interiorizarse sobre las tendencias de consumo en América Latina; para seguir posicionando a los vinos entrerrianos en el mapa vitivinícola mundial.

La representación entrerriana estuvo conformada por dos establecimientos boutique: Bodega Los Aromitos, de Colonia Ensayo, llevó a la feria su línea de vinos Ará. Para su oferta exportable seleccionaron sus varietales de Malbec y Tannat, este último premiado internacionalmente.

Por su parte, Bodega Altos del Palmar, de Ubajay; seleccionó para su oferta internacional su etiqueta Palo a Pique, un ensamble compuesto por las variedades Ancellotta, Marselan y Petit Verdot, junto a su etiqueta ícono y emblema de la casa, El Gran Tinto del Palmar.