Un joven peronista selló su incorporación al oficialismo de Frigerio

Rogelio Frigerio sigue ampliando su base de sustentación política incorporando dirigentes peronistas. Quién lleva adelante el plan es el ministro Manuel Troncoso. En esta oportunidad, quién tomó la decisión de dar el salto es Matías Kaiser, el presidente comunal de Colonia Avigdor, una localidad del departamento La Paz.

El joven dirigente del PJ La Paz, llegó al cargo tras ganar con holgura en las últimas elecciones de 2023 por el frente Más Para Entre Ríos y se convirtió en el presidente comunal más joven de la provincia.

Kaiser se suma a sus pares Juan Lell, de Aldea Spatzenkutter, Ariel Stucker de La Criolla y Javier Goldín de Estancia Grande; al ex intendente de Concordia Alfredo Francolini y al ex precandidato a intendente de esa misma localidad, Eduardo Asueta. Los argumentos se repiten y redundan en que “el PJ como estructura partidaria no contiene y carece de renovación”, lo que marca su debilitamiento.

Matías Kaiser ha aclarado que, a pesar de su salida del PJ, sigue siendo peronista y que no pierde su esencia: “Mis convicciones e identidad siguen siendo las mismas. Mi compromiso es con el desarrollo de mi localidad, y con las expectativas de los que depositan su confianza en nuestro proyecto de gobierno local. Mi espacio es conformado por personas de diversos partidos políticos y de representantes de la sociedad civil. Yo tengo claro que gobierno por y para mi pueblo y que hoy me siento contenido y trabajando en sintonía con Frigerio y con el ministro Manuel Troncoso, al cual considero un amigo”

“Rogelio Frigerio tiene identidad política propia y una forma de gobernar que promueve la apertura y el diálogo y eso es lo que nos mueve a sumarnos a su proyecto. Además nos pone a los jóvenes en un lugar preponderante dentro de su estructura de Gobierno, y al ser el Presidente Comunal más joven de la Provincia, es mi deber acompañar este proceso de transformación. La política ha cambiado, y la gente, más allá de los partidos políticos, espera soluciones concretas de quienes nos toca tomar decisiones de gobierno. Y en lo personal, siento la obligación de interpretar esa nueva realidad”, dijo el joven dirigente del departamento La Paz.