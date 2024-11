Un Compromiso Más Allá de la Política: El Balance de Silvina Murua en la Gestión de los Comedores Provinciales.

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

En un reciente encuentro de evaluación de gestión, Silvina Murua, coordinadora del área local (Concordia) de comedores, expuso un panorama completo de los desafíos, logros y visiones futuras de su administración. Con un discurso cargado de empatía y determinación, Murua dejó claro su compromiso con la comunidad y el enfoque humano que imprime a su trabajo.

Necesidad social actual

Murua comenzó su intervención reconociendo una realidad que, según ella, sólo parece recibir atención en tiempos de campaña electoral: “Siempre ustedes ven esta realidad más o menos cuando vienen las elecciones, que estamos todas en distintas zonas de los barrios, pero nosotros queremos cambiar esa realidad”, dijo con contundencia. Subrayó la importancia de abordar las necesidades sociales de manera continua y no solo como respuesta a intereses electorales. “Queremos que la necesidad social que hoy estamos viviendo podamos afrontarla desde hoy. No esperar a que haya una elección… No esperar a querer solucionar todo en el momento para ganar votos y después que ganamos, olvidarnos”, continuó, evidenciando su voluntad de construir un modelo de gestión proactiva.

Una gestión cercana

La coordinadora destacó que su labor iba más allá del trabajo de oficina y las reuniones formales. Para Murua, el contacto directo con las comunidades y la escucha activa son esenciales. “La solución es que estemos todos juntos y todos afrontando eso”, enfatizó, dejando claro que el verdadero impacto se logra en el terreno, al lado de las personas. Esta cercanía le permite entender las necesidades más allá de lo evidente, como los problemas alimentarios, y abarcar aspectos tan variados como los trámites burocráticos, las jubilaciones retrasadas y la falta de orientación para acceder a servicios sociales.

“No se trata solo de decir que hay arroz o fideos; también se trata de ser el nexo que conecta a las personas con las soluciones necesarias” , señaló Murua.

“Aquí no importa si somos de un partido o de otro. Lo que importa es que la realidad social nos necesita a todos trabajando juntos” ,

Festejos del “Dia del Cocinero”

Historias de vida

Uno de los momentos más emotivos de su discurso fue la historia de Mabel, presidenta de barrio y referente de un comedor comunitario que enfrentó la posibilidad de cerrar sus puertas. “Mabel me dijo que iba a cerrar su comedor, y eso me llegó al alma. No podía permitir que eso pasara” , relató Murua

Una invitación

Murua concluyó su intervención con un llamado a la solidaridad y al compromiso. Reconoció que los desafíos son grandes y que no siempre habrá soluciones inmediatas, pero aseguró que el esfuerzo conjunto es lo que hace posible el cambio. “No podemos tapar el sol con un dedo, pero sí podemos gestionar y trabajar para que cada día haya un poco más de luz para las personas que más lo necesitan” , afirmó