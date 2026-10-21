Subastarán un tercer departamento decomisado en la causa por lavado de la familia de un jefe narco de Carbón Blanco

El inmueble está ubicado en el barrio porteño de Villa Pueyrredón y tiene una superficie total de 76,8 metros cuadrados, incluida una parte proporcional de un espacio complementario. La base de venta se fijó por debajo de los 70 mil dólares. Es la tercera subasta autorizada en pocos días en el marco de la causa contra Carla Yanina Salvatore

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) autorizó la subasta de un tercer departamento decomisado en la causa por lavado de activos contra Carla Yanina Salvatore, hija de Carlos Salvatore, uno de los principales condenados en la investigación conocida como Carbón Blanco. El inmueble tiene una base de venta de 69.536 dólares y está ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria fue aprobada mediante la Disposición 155/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida se suma a otras dos autorizaciones de subasta de departamentos vinculados a la misma causa: una propiedad en Villa Urquiza, con una base de 74.172 dólares, y otra en la esquina de avenida Congreso y Galván, cuyo valor base se fijó en 74.468 dólares.

El nuevo inmueble está ubicado en Argerich al 5855/71, en el tercer piso. Según la disposición, la unidad funcional tiene una superficie de 44,20 metros cuadrados. A ese espacio se suma una séptima parte de una unidad complementaria en planta baja, de 32,60 metros cuadrados, por lo que la superficie total consignada asciende a 76,80 metros cuadrados.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el 3 de julio de 2026 un valor venal de 105 millones de pesos y un valor base de venta de 94,5 millones de pesos. Para la conversión se utilizó un tipo de cambio de referencia de 1.510 pesos por dólar, equivalente a 62.582 dólares para el valor base de venta. Sin embargo, la disposición de la AABE establece como base de subasta 69.536 dólares.

Por el momento, la disposición autoriza la convocatoria al remate público, pero no precisa la fecha en que se realizará ni los plazos de inscripción. Esos datos deberán verificarse en el pliego de condiciones particulares del procedimiento.

El vínculo con la causa por lavado

La disposición de la Aabe vincula el departamento con el expediente judicial “Salvatore, Carla Yanina y otros s/infracción al artículo 303, inciso 3, del Código Penal”, relacionado con delitos de lavado de activos. El inmueble fue incluido entre los bienes decomisados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia.

En marzo de 2019, ese tribunal ordenó el decomiso de bienes muebles e inmuebles que fueran objeto o medio del delito de lavado de activos, con su correspondiente individualización en los incidentes judiciales. En abril de 2020, dispuso que los bienes registrables decomisados fueran inscriptos a nombre del Estado nacional y que se avanzara con su liquidación.

Según establece la disposición, los fondos que se obtengan por la venta, una vez descontados los gastos de administración y enajenación, quedarán a disposición del Tribunal Oral Federal de Resistencia o de quien ese organismo determine.

Carla Yanina Salvatore es hija de Carlos Salvatore, abogado y figura central de la causa Carbón Blanco, que investigó una organización dedicada al envío de cargamentos de cocaína a Europa ocultos en embarques de carbón vegetal. Carlos Salvatore fue detenido en Rosario en diciembre de 2012, condenado en 2015 a 21 años de prisión por narcotráfico y murió en 2021.

En la causa paralela por lavado de activos, Carla Yanina Salvatore recibió en 2025 una condena de cinco años de prisión. En mayo de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su responsabilidad penal, pero redujo la pena a tres años de prisión en suspenso. También confirmó una multa y el decomiso de bienes identificados en la sentencia.

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