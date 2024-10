Stratta firmó una catarata de contratos durante 2023 y se enfrentaría a una denuncia por Delitos Criminales

La ex Vicegobernadora rompió records de contratos antes de salir de la presidencia del Senado, beneficiando y poniendo a salvo a muchos de sus leales. Incluso su cercano colaborador, el pro secretario Centurión solicitó contratos de obra. Y lo más llamativo, Stratta pidió para su fiel Cabeza un contrato en Diputados, por lo que pasaría a cobrar DOBLE SUELDO ya que es Planta Permanente del Senado, pero Cabezas no es el único la lista es impresionante. Se menciona la inminente presentación de una denuncia contra Stratta por Malversación de Fondos, Estafa y Peculado.

Con el, por ahora tibio, intento de transparentar la situación en ambas Cámaras, ya se vislumbran MUCHAS IRREGULARIDADES. Cuando Heim, en conferencia de prensa hizo la presentación en Diputados de los listados, admitió que su hija era una de las que figuraba. Y como este caso hay muchos que DEBERÍAN, o se DEBERÁ explicar el motivo por el cual COBRABAN DEL ESTADO altísimos sueldos, y por qué los listados están poblados de familiares de.

https://senadoer.gob.ar/transparencia/contratos-obra/2023

Victoria tiene una “delegación” bastante numerosa, con apellidos vinculados a funcionarios, lo cual enciende rápidamente la alarma. La réplica de apellidos da como sumatoria importantes sumas de dinero para familias que, de hecho, SE HAN ENRIQUECIDO A COSTA DEL ESTADO ENTRERRIANO. Comparando la situación económica actual con la de hace algunos años, estas familias han crecido notoriamente en su nivel de vida, en base UNICAMENTE a percibir sueldos del Estado, pero no magros sueldos, ya que la mayoría de los Cargos de familiares de funcionarios en las Cámaras SON CATEGORÍA UNO.

Lo de Stratta es un EXCÁNDALO MAYÚSCULO, ya que el número de gente que puso a vivir del Estado excede todos los precedentes. Más de 1300 colocaciones hizo durante 2023, un número que no deja de sorprender por la cantidad, pero, además, se torna siniestro cuando la MISMA Stratta defendió el SECRETO en torno a todo lo que se refería a nombramientos del Senado. Ella pregonaba la protección de los Senadores, pero en realidad, la GRAN BENEFICIADA era ella misma, la que MAS TENÍA y tiene motivos para que no se sepa nada del destino de esos contratos.

No solamente Stratta fue la reina de los contratos durante los dos últimos años de su mandato en el Senado, sino que también su pro secretario, Leonardo Centurión también sumó más contratos. Un festival del despilfarro que se desató amparado por el HERMETICO SECRETO QUE STRATTA IMPUSO en la Cámara Baja respecto a los contratos que manejaban los Senadores. No se sabía a quién, ni por qué y menos POR CUANTO.

El colmo del descaro, son las peticiones para que dos laderos de Stratta, QUE YA SON PLANTA PERMANENTE DEL SENADO, sean contratados en la Cámara de Diputados, con lo que estarían cobrando un DOBLE SUELDO. Los que estuvieron para ser beneficiados son Roberto Cabeza, secretario adjunto del Senado, que fue quien ejecutó los nombramientos que ORDENABA STRATTA. Cabeza está involucrado en una causa por malversación de fondos, acusado de dar subsidios y asistencia social a personas fallecidas cuando se desempeñaba como funcionario del ministerio de Desarrollo Social local, en ese momento a cargo de Stratta.

El otro hombre de Stratta para el que solicitaron un Contrato en Diputados SIENDO QUE YA ES PLANTA PERMANENTE DEL SENADO es Bruno Armándola, que era Subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social de Stratta, en el momento en que Oñativia fraguaba y cobraba subsidios truchos, sin que NADIE se entere ni sospechen del joven que de la noche a la mañana siendo un empleado de Stratta, juntó fondos para irse a recorrer Europa. Y nadie dijo nada.

Más de 1.300 contratos es el desborde que produjo en 2023 Stratta, una cifra que no tiene respaldo en una contraprestación concreta de trabajo. IMPOSIBLE que semejante cantidad de personal se haga presente en la Legislatura para trabajar porque no hay espacio físico, no hay oficinas, ni mobiliarios para acomodar a toda esa gente de manera simultánea. Lo de Stratta desafía el sentido común y produce un brote de dudas.

Que la explosión de Contratos se haya producido en tiempos electorales hace pensar, como se dice en el ambiente político, en un operativo “RETORNO”. Tanto nombramiento a tanta gente hace que sea imposible que brinden una contraprestación, por lo que la mayoría de los contratados no concurrían a trabajar, PERO SI COBRABAN. El punto es si ese dinero tenía como destinatario al beneficiario de manera total, o si volvía parte, un porcentaje, o el total. Se calcula que los que realmente trabajaban constituyen un 5 % del listado.

Por lo pronto, trascendió, que se estaría por presentar una denuncia PENAL contra Stratta por los manejos de los fondos de la Cámara Alta que presidió la actual Diputada, para que dé cuenta, si es que puede sin incriminarse, a quienes, por qué y por cuanto fueron los contratos, y si realmente se cobró ese dinero por los nombrados, o donde terminó tanta plata. Además, dar razones de por qué tanto funcionario nombrado, y familiares de esos funcionarios. La denuncia será por Malversación de Fondos, Estafa y Peculado, y también por falsedad ideológica.

