SIN PALABRAS: Los contratos del Senado E.R , amigos, familiares y dobles sueldos

En el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) se presentó un informe sobre la información pública dada a conocer por la Legislatura en respuesta al pedido de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, a partir de un fallo del Superior Tribunal de Justicia. La información del Senado es muy abundante. Son más de 1.000 contratos por año en 2022 y 2023. Como en la Cámara de Diputados, aparecen amigos y familiares, dobles sueldos, consultores de Buenos Aires. Hasta Tomás Schneider, el entrerriano de la publicidad de cerveza que se hizo conocido a nivel nacional, es contratado del Senado provincial. El joven es hijo de José Javier Schneider, que se desempeña en el Senado desde 2008 y quedó involucrado en la causa de los contratos truchos de la Legislatura, en la que se desviaron 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. También estaría contratada otro familiar directo de Schneider en el Senado.

La información publicada por el Senado tiene algunas particularidades en comparación con la de Diputados, que presentó los datos de manera clara y accesible como indican los estándares de transparencia.

En el Senado se optó por un formato que apunta a dificultar la interpretación de la información por parte de la prensa y la ciudadanía.

Los nombres no siguen ningún orden, cada vez que uno accede a las listas el orden es diferente de manera aleatoria, no se pueden aplicar bien los buscadores y los decretos están desordenados y escaneados al revés.

Pequeñas avivadas que no son otra cosa que un último intento de resistirse a la publicidad de la información, que entendemos que llegó para quedarse.

También sorprendió el tratamiento que se dio a la información. Muchos nombres y apellidos cambiados, que primero figuraban de una forma, luego se corrigieron. Esto no debería pasar con la información pública. No es la lista del almacenero. Es como que uno vaya al banco y le informen mal una deuda.

* Quien figuraba como Parrilla, Mauro Andrés, en verdad se llama Panizza, Mauro Andrés, abogado y escribano y reside en Rosario del Tala. Fue candidato a concejal por el sector de Rogelio Frigerio.

* El contratado Qué Gabriel Hernán, es en verdad, según su documento Thaut, Gabriel Hernán Federico, con domicilio en Diamante. Es un reconocido docente que ejerce en General Ramírez. Cumple funciones en el municipio de allí y en un establecimiento dependiente del Consejo General de Educación.

* El señor que figuraba como Difruta de Claudio Hernán, es en verdad el ciudadano Spretz, Claudio Adrián, oriundo de Aldea Brasilera y se desempeña en la actividad privada.

* Mayra Natalí Palabras -como figuraba en la web del Senado- en realidad se llama Mayra Palazzi. Tiene residencia en Capital Federal y cuenta con un monotributo dedicado a la salud humana. Es oriunda de Ceibas.

* El señor que figuraba como Juan Correo se llama en realidad Juan Courel, según su DNI. También tiene residencia en Capital Federal. Es un conocido estratega de campañas políticas del peronismo que entre 2012 y 2015 fue secretario de Medios de Daniel Scioli en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y también participó de la campaña presidencial de Alberto Fernández.

* Además de Juan Courel estuvieron contratados en 2022 y 2023 por Laura Stratta el hermano de Juan Courel y Shila Vilker, socia de Juan Courel en su consultora. También Sebastián Rollandi, gerente de contenidos de Canal 9 de Buenos Aires.

* Miriam Conceptos es en realidad Miriam Natalia Concettoni. Vive en Rosario del Tala y es psicóloga. Entre 2020 y la actualidad se desempeña al frente del PAMI Tala. Antes estuvo en un área dependiente del Consejo General de Educación (entre 2013 y 2015) y luego dependió del Ministerio de Salud de la provincia (entre 2011 y 2020).

* Alberto Ignacio Concierto es Alberto Kloster en realidad. Es oriundo de la localidad de Santa Anita y ejerció funciones en el municipio mencionado entre 2006 y fines de 2019. En diciembre del año pasado asumió como secretario de Desarrollo Social y Productivo de dicha comuna.

* Quien figura en un contrato como María José Cartelera, en realidad se llama María José Cargnel, con domicilio en Paraná. Cumplió funciones en LT14 Radio General Urquiza de Paraná y el año pasado también en el municipio.

* Natalia Turbina es Natalia Turbiner, con domicilio en Santos Lugares, Buenos Aires. Desde el 2016 cumple funciones en el Senado de la Nación, donde fue asesora de la exsenadora Sigrid Kunath. También estuvo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (2013/2015): en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (2011/2012) y en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (2010/2011).

* El contrato que apareció a nombre de Victoria del Espíritu ahora dice Victoria Geist. La joven tiene domicilio en Paraná. Cumplió funciones en la Caja de Jubilaciones (2013-2019); Consejo General de Educación (2018-2020) y en el Instituto Becario Provincial (2020-2023). Tiene una reconocida tarea social. El 28 de diciembre de 2021 creó la Fundación Callejeritos.

* El contrato que decía Luis Tomo en realidad es de Luis Tomé, proveniente de una histórica familia de Bovril, siempre vinculada al peronismo. Entre 2010 y marzo de 2024 cumplió tareas en el Consejo General de Educación.

* También figuraba Ritter de Madera de Zellheim, pero era Holzl Ritter Von Zellheim Agostina, con domicilio en Concordia. La mujer siempre se dedicó a la actividad privada, pero se le hizo un contrato en el Senado.

* Existe un contrato a nombre de Pedro Páramo, como la clásica novela del escritor Juan Rulfo, publicada en 1955. Pero si bien aparece consignado el CUIT 20-60793689-8, no figura domicilio alguno en la base de la AFIP y solamente aparece consignado que nació el 1 de enero de 1923. O sea, que tendría 101 años.

Escándalo en el interior

En el interior provincial la difusión de los datos generó un tembladeral. Este fin de semana que pasó fueron muchos los legisladores que prefirieron pernoctar en Paraná con alguna excusa y directamente no volver a sus localidades para no enfrentarse con reclamos y reproches. No obstante, las redes sociales hicieron lo suyo, los medios de las distintas ciudades llamaron a legisladores pidiendo explicaciones e incluso el CGE dio de baja al director departamental de Escuelas de Tala al trascender que el funcionario que ocupaba ese cargo tenía a la vez un contrato en la Legislatura.

Los cuestionamientos fueron fuertes sobre todo dentro del peronismo. Y más duras fueron las críticas en las localidades donde el PJ perdió las elecciones. Porque quedó claro que en los últimos años la Legislatura ya ni siquiera fue una caja para la política, sino que fue para engordar los bolsillos de amigos y familiares de los principales hombres y mujeres del peronismo. Mucha gente que no arrimó ni un voto y a la militancia le duele constatar estas cosas.

Algunos casos de 2022-2023

* La exsenadora Flavia Maidana (PJ-Nogoyá), del sector de José Allende, tenía contratado a su esposo César Maximiliano Lasbías y logró la planta permanente para su hija Valentina Maggio.

* Ernesto Javier Rubel, socio del senador Edgardo Kuieder en la firma Betail SA investigada por la compra de departamentos de lujo, figura con contrato en 2022 y 2023 en la vicepresidencia del Senado.

* Facundo Kueider, hijo del senador, contratado en el Senado y en la Cámara de Diputados a la vez.

* Adalgisa Jalil, esposa de Mariano Giampaolo, que es abogado, fue concejal del PJ y exdelegado del Epre Concordia, figuraba con contrato en el Senado.

* Esperanza Gloria Pujola es planta permanente del Senado desde la gestión anterior y a la vez es planta permanente de la Municipalidad de Concordia, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano, afectada a la Casfeg.

* El exsenador Daniel Olano (PJ-Islas) es uno de los que más contratos suscribió por su rol de vicepresidente del Cuerpo. Olano logró colocar a dos de sus hijas en la planta del Senado. Una de ellas, Sabrina, fue intendenta de Ceibas y su padre tenía contratado a Carlos Antonio Blasich, que era secretario de Desarrollo Social de su hija.

* Gabriel Olivera, del espacio político Soberanos que supo tener como referente a Pedro Báez, era concejal en San Benito y a la vez tenía un contrato con Juan Carlos Kloss, senador por Paraná.

* Tomás Smaldone, hermano del exfuncionario urribarrista Guillermo Smaldone e hijo del ex vocal del STJ Juan Smaldone, tenía un contrato en el Senado y es empleado en Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

* Contratada también en la Presidencia del Senado estaba María Anastasia Keuchguerian, esposa del exfuncionario de Bordet -José Ostrosky- y socia de la esposa del exministro Pedro Báez en el hotel termal que tienen en Concordia.

* Renzo Treppo, hijo del exintendente de Seguí Cristian Treppo, ya en 2022 era contratado de Lautaro Schiavoni (secretario de Cámara) y finalmente quedó en planta.

* Lucio Cabrera, responsable de Comunicación de ATER, en paralelo tenía un contrato en el Senado en 2022. Es hermano de Facundo Cabrera, hombre de confianza del exgobernador Sergio Urribarri y socio en el grupo Octógono con los ex funcionarios procesados por espionaje.

* Guillermo Van Opstal, histórico funcionario de Vialidad jubilado, con contrato en el Senado en 2022 también en Vicepresidencia y, a la vez, contratado en la Municipalidad de Paraná en la gestión de Bahl.

* El exprecandidato a intendente de Paraná y actual funcionario municipal Nicolás Mathieu tenía un contrato con la Vicepresidencia del Senado en 2022 y en 2023. En ese período, Mathieu también desempeñaba funciones en el Enohsa, en la gestión de Enrique Cresto, con un contrato a plazo fijo.

* Natalio Gerdau, exsenador por Gualeguaychú y luego funcionario, tuvo a sus dos hijos contratados en el Senado: Camila Constanza y Natalio Juan Ignacio, ambos con Olano. También a su esposa Candela Pájaro Barrio y su cuñada Ayelén Pájaro Barrio.

* El extesorero general de la provincia Gustavo Gioria que renunció en 2014 por estar involucrado en la megacausa ATER tenía un contrato en el Senado en 2023 en la Vicepresidencia.

* El exintendente de Victoria César Garcilazo (PJ) contratado en 2022 y 2023 en el despacho de Stratta.

* Guillermina Guastavino, hija del exvicegobernador Pedro “Pemo” Guastavino (PJ), tenía un contrato en el despacho de Stratta en 2023 y a la vez era funcionaria. Primero directora de Participación Ciudadana en el Ministerio de Producción con Juan José Bahillo y luego lo acompañó a la Secretaría de Agricultura de la Nación al frente de la Unidad de Transversalización de la Perspectiva de Género de ese organismo nacional. A la vez, desde el año pasado es interventora del Registro del Automotor número 1 de Concepción del Uruguay, a raíz del fallecimiento de la anterior titular.

-Tomás Schneider, el joven de la publicidad de cerveza, está contratado en el Senado junto a su hermana Nerea Schneider. Ambos son hijos de José Javier Schneider, contador imputado en la causa de los contratos truchos. Desde 2008 Schneider padre se desempeñó en el Servicio Administrativo Contable de la cámara y fue desplazado luego de que se descubrieran los hechos de corrupción. Ahora trabaja en el área de Patrimonio.

Qué pasa en la actualidad

* Claudia Silva, la esposa de Adán Bahl, tiene contratados a Amalia Heinitz (esposa de Ignacio La Barba) y a Sergio Fabián Gómez, dupla de publicistas autores de “El sueño entrerriano”.

* La prosecretaria de Cámara Sara Foletto, de la UCR, tiene contratado a su sobrino Fausto Foletto.

* Casiano Otaegui senador de JxER de Gualeguay tiene a la esposa del viceintendente de esa localidad, Betiana Menescardi, y al presidente de la Sociedad Rural Gualeguay y socio suyo en una empresa agropecuaria, Justo García.

* El senador de JxER Gustavo Vergara (Diamante), presidente del bloque, tiene contratada a su hija Rosario Trinidad Vergara.

* El senador uruguayense Martín Oliva, jefe de la bancada del PJ, tiene contratados a Cristina Gallego, prosecretaria del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay y jubilada de la UTN; a Antonio Bernhart, director de Ceremonial del gobierno local; a Mariano Bonnín, secretario de la comuna de Rocamora y asesor jurídico de Líbaros, San Marcial y Las Moscas; Priscila Pusch, empleada del Hospital Urquiza; Rocío García, coordinadora de Asuntos Jurídicos del municipio; y Eros Barsotti; coordinador de Juventud del gobierno local.

* En la Prosecretaría está contratado Marcelo Meda, presidente del PRO Gualeguay que además es asesor en el Ente Región Centro.

* El senador Juan Diego Conti (PJ-Tala) tiene contratado a un concejal de Maciá, José Mariano Stegbañer.

* Hasta 2023 estaba con contrato de servicio el ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, recientemente condenado en juicio abreviado por sobreprecios en obras públicas en su localidad.

* Patricia Díaz (PJ-La Paz) tiene contratado a Carlos Guillermo Reggiardo (que es también funcionario en el municipio de Santa Elena y ejerce como abogado) y es contratada de servicio a partir de 2024 la madre de Reggiardo, Irma Liliana Werbrauck. La señora es docente en uso de licencia y está a la espera de su jubilación. También con Patricia Díaz tiene un contrato Daniela Denise Rossi, de 25 años, hija de la senadora y del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). La sobrina de la senadora provincial, Ariana Tonina, también tiene contrato con el Senado. La sobrina había estado contratada por el IOSPER.

* La senadora Nancy Miranda (PJ-Federal) tuvo en 2022 a su esposo Mario Hernán Rivarola, a la vez coordinador de Juntas y Comunas del Departamento. Tiene contratada a Giovanna Vallejos Rodríguez, que es su nuera, y a tres de sus hijos: Nancy María Belén Heinz, Jesús Germán Heinz y Sofía Isabel Heinz, dos de los cuales son también empleados del Iosper.

* La senadora Gladys Domínguez (PJ-Feliciano) tiene contratados a su esposo Carlos Muzachiodi y sus dos hijos: Lucio Agustín Muzachiodi y María Florencia Muzachiodi.

Fuente: ANÁLISIS