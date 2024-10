Se complica aun más la situación JUDICIAL de KUEIDER: aparecieron COMODATOS de supuestos TESTAFERROS que lo comprometen

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

Se siguen sumando pruebas que consolidan las acusaciones contra el senador por ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Ahora salio a la luz un contrato de comodato firmado entre el primo de Kueider, en representación de la empresa BETAIL, y una colaboradora de Kueider desde los tiempos en que era concejal, por un departamento en el controvertido Edificio de Santiago del Estero 511 de Paraná.

Mientras Kueider sigue profundizando su romance con el gobierno libertario y sacándole réditos a su banca, de la cual se apropió totalmente y ya no responde al PJ que lo llevó hasta ahí, surgen nuevas evidencias que confirman que detrás de BETAIL S.A. siempre estuvo y ESTÁ la mano conductora del Senador, que si bien figuró en el algún momento como Director Suplente, solo era una formalidad, porque para los investigadores quien dirigiría todas las acciones de esta empresa hasta la actualidad, y dispone y decide sobre sus bienes, es Edgardo Kueider.

Otra vez el Edificio de Santiago del Estero 511, casi Tejeiro Martínez, vuelve a demostrar la injerencia que tiene el Senador sobre la empresa BETAIL S.A., la que en su declaración jurada de Bienes que presentó ante la Oficina Nacional de Anticorrupción al asumir su banca, OMITIÓ mencionar explícitamente, y lo hizo de manera solapada, y se puede decir que hasta ladina, ya que solo puso el CUIT de la empresa, sin ninguna aclaración. Se puede interpretar que hizo una mención camuflada casi que “por las dudas

Primero estalló el escándalo con las propiedades que tiene a su nombre en este edificio la secretaria de Kueider, IARA MAGDALENA GUINSEL COSTA, CUIT 27-34805495-9, nombrada a principios de año en el Senado, que, sin tener fortuna económica notable, más que un autito del 2006, empezó a figurar como quien pagaba las expensas, y por tanto ser la propietaria de DOS DEPARTAMENTOS DOS COCHERAS, y un SEMIPISO.

Los departamentos fueron lanzados a la venta con un precio base de 320 mil dolares, lo cual supone UN IMPOSIBLE para quien tiene como sueldo actualmente un Contrato del Senado de la Nación, y debe hacer frente a expensas mensuales por casi 50 mil pesos por departamento, 30 mil pesos por cada cochera, y 100 mil pesos por el semipiso. UN IMPOSIBLE, por lo que queda determinar de dónde saca un cuarto de millón de pesos POR MES esta persona, con un sueldito del Estado que en cualquier momento se puede interrumpir.

A la secretaria de Kueider, ahora se le suma otra cercana colaboradora del Senador, que está con él desde antes de comienzo de siglo, cuando era Concejal de Concordia, entre los años 1999 y 2003. En esos tiempos, por gestión de Kueider, RITA SOLEDAD MACHUCA, DNI 24.434.427, ingresa a trabajar en el bloque del PJ. En 2017, siendo Kueider Secretario de la Gobernación, la hace designar como Coordinadora de Gestión Administrativa, justamente, de la Secretaría General de la Gobernación.

Este nombramiento en cargo tan importante sucede el 13 de marzo de 2017, según el decreto 413/27, al producirse la vacante del cargo. Y A LOS POCOS DÍAS, el 16 de marzo de 2017, ocurre un hecho TOTALMENTE IRREGULAR, también propiciado por Edgardo Kueider: Machuca fue DESIGNADA JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRIVO Y DESPACHO de la Municipalidad de Concordia, según el Decreto N° 227/2017, publicado en el Boletín Oficial del 22 de marzo del mismo año.

Para calmar las aguas que había agitado este DOBLE NOMBRAMIENTO, un mes despúes, el 18 de abril, Machuca pidió licencia sin goce de haberes de su cargo en la Municipalidad de Concordia, PERO NO RENUNCIÓ. Y el 15 de junio de 2017, la protegida de Kueider comenzó a recibir una Compensación por Residencia, por haberse mudado a Paraná, declarando el domicilio que abandonaba en su ciudad de origen, Concordia, PERO SIN MENCION SU NUEVO DOMICILIO EN PARANÁ, lo cual hace dudar de la mudanza.

Recién el 1 de agosto de 2023, Rita Machuca renunció a su Planta Permanente del Municipio de Concordia, sin esgrimir ningún motivo específico, solo declaró “razones personales”. Y ahora, esta fiel servidora de Kueider, aparece en un contrato de COMODATO firmado por Javier Rubel, PRIMO de Kueider, Director de BETAIL S.A., donde le conceden a Machuca un departamento en el Edificio de Santiago del Estero 511, donde la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa “posee” los departamentos D y E del Piso 6, dos cocheras, y un semipiso en el piso 13.

Dos personas que prácticamente rayan la indigencia para estar a la altura de negociar entre ellos un departamento que mínimamente vale 350 mil dólares. Según el CONTRATO DE COMODATO, BETAIL S.A, le cede en “COMODATO”, para evitar pagar el impuestos a los sellos y ser descubiertos, a título gratuito a RITA MACHUCA, el semipiso A ubicado en Santiago del Estero 511, en el piso 13. EL MISMO que figuraba a nombre de Iara Magdalena Guinsel Costa. El semipiso A, que tiene como vecino al semipiso B, propiedad del empresario Claudio Tórtul, implicado en la causa SECURITAS-ENERSA (SECURITAS ahora es SECURION), quien tiene otras cinco unidades en el mismo edificio.

El CONTRATO DE COMODATO especifica que el plazo se extiende por treinta y seis meses, desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026. Además, según reza el contrato, RITA MACHUCA deberá gestionar la habilitación de los servicios básicos, de electricidad, gas y agua. Como logró Machuca, con solo un contrato de comodato, que ENERSA le preste el servicio, sin más averiguaciones ni requisitos, como haría normalmente con cualquier vecino que haga la solicitud. Pareciera que para los habitantes del Edificio Fantasma hay privilegios. Se lo denomina Edificio Fantasma porque hasta hace poco tiempo NO EXISTÍA en CATASTRO, siendo que está en funcionamiento, y habitado por importantes funcionarios, políticos y empresarios, desde hace cuatro años.

Llama la atención en este Contrato de Comodato, que quien firma por parte de la empresa propietaria del semipiso, BETAIL S.A., sea Javier Rubel, que, si bien figura como Presidente, es una persona que vive en un barrio humilde de Concordia, con título de Maestro Mayor de Obra, Monotributista clase C que no paga el IVA. RUBEL tiene un vínculo personal íntimo con KUEIDER, sería primo y amigo, además de “socio” empresarial. En realidad, sería un prestanombres para las maniobras de Kueider, al igual que Guinsel Costa, y Rita Machuca, las dos que han sido parte de los manejos del Senador que pareciera intentar “BLUREAR” su patrimonio, como cuando burdamente en su Declaración Jurada, nunca actualizada, puso a BETAIL S.A. solo por el CUIT (30-71629366-8), una clara demostración de la viveza criolla, y que los investigadores no dejaran pasar.