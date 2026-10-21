Sandra Pettovello activó el formulario P.S. 6.18 para que monotributistas tengan Sandra Pettovello activó el formulario P.S. 6.18 para que monotributistas tengan jubilación de Anses con bono

La ministra Sandra Pettovello habilitó el trámite clave en Anses para que monotributistas y autónomos logren acceder a su jubilación.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello detalló los pasos necesarios para iniciar el trámite jubilatorio de trabajadores independientes. Los interesados deben cumplir con los requisitos vigentes de edad y aportes, y presentar el formulario correspondient.

Requisitos de Anses para iniciar el trámite

Para comenzar la solicitud oficial de la jubilación, los trabajadores inscriptos como Monotributistas y Autónomos deben tener en cuenta las siguientes exigencias fundamentales impuestas por el Estado:

Edad mínima: tener 60 años en el caso de las mujeres o 65 años para los varones.

tener 60 años en el caso de las mujeres o 65 años para los varones. Tiempo de servicio: contar obligatoriamente con 30 años de aportes registrados en el sistema.

Para revisar si se cumple con este último punto, los usuarios pueden consultar su Historia Laboral ingresando a la plataforma Mi Anses con su respectivo CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, la totalidad de los aportes se puede verificar en el sistema SICAM de ARCA (ex AFIP). Para esto, es fundamental revisar la historia de pagos registrados en el sistema oficial y evitar todo tipo de demoras administrativas.

A la hora de acudir al turno presencial, es obligatorio presentar el DNI original y completar la “Solicitud de prestaciones previsionales”, documento formalmente conocido como formulario P.S. 6.18.

Existen también consideraciones especiales al momento de entregar la documentación en la oficina: