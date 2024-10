PERONISMO EN LLAMAS

CFK intenta bajar a Ricardo Quintela, pero el riojano no le atiende el teléfono y sigue armando!!

Lo llamó y él no contestó. El riojano le tiene “respeto”, pero no se achica. “Avísenle que el tren pasa solo una vez”, dicen en el Instituto Patria.

Cristina Fernández de Kirchner corrió a los intermediarios y llamó a Ricardo Quintela para abrir una negociación por la presidencia del Partido Justicialista (PJ), pero se chocó contra una pared. El riojano no la atendió y reforzó los gestos que indican que no se baja de la carrera.

“Sigue todo igual, el Gitano está firme, tiene una voluntad de fierro”, le dijeron en el entorno del gobernador, que anda de recorrida por el país a la caza de desencantados del kirchnerismo que quieran acompañarlo, mientras Cristina recibe a los suyos en el Instituto Patria.

Por qué Ricardo Quintela no la atendió

Quintela recibió el llamado de Cristina el miércoles a la mañana, pero prefirió no contestar. “La respeto muchísimo”, les dijo a sus colaboradores más cercanos sobre la expresidenta. Por eso, explicó, le clavó el visto en el teléfono: no hubiera querido decirle directamente que no tiene previsto renunciar a su candidatura partidaria y competir contra ella.

En el Instituto Patria, el gesto de Quintela cayó mal. Cristina no lo volverá a llamar, a pesar de los consejos de los intermediarios. No sufrirá dos veces el mismo destrato. “Avisenle que el tren pasa una sola vez”, dicen en el cristinismo. Como ejemplo de lo que significa caer en desgracia después de rechazar un acuerdo con la expresidenta ponen lo que hizo Florencio Randazzo en 2017. Se negó a ser primer candidato a diputado en la lista de Cristina, compitió contra la expresidenta por el Senado y obtuvo el 5% de los votos. Los votos siguen en manos de la expresidenta, dicen.

Sin el más mínimo pudor, sin autocrítica, con absoluta hipocresía y memoria selectiva, la vicepresidenta de Alberto Fernández, y jefa del peor gobierno desde el retorno de la Democracia, ahora será presidenta del Partido Justicialista Nacional.



Muchos peronistas en todo el país… pic.twitter.com/38cHnX51Rb — Florencio Randazzo (@RandazzoF) October 7, 2024 Quintela quiere imponer sus tiempos y busca generar volumen propio antes de sentarse a hablar con la expresidenta. El miércoles, el riojano estuvo en Avellaneda junto a Jorge Ferraresi, el intendente que se independizó del ala del Instituto Patria y trabaja por la candidatura presidencial de Axel Kicillof, en guerra abierta contra La Cámpora. Unos días antes, se había reunido con otros caciques del conurbano, Juan José Mussi (Berazategui), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Julio Pereyra y su sucesor en Florencio Varela, Andrés Watson. A todos les prometió dar pelea.

En paralelo, junta avales y apoyos de PJ de distritos. Este jueves dio un paso más cuando presentó un escrito ante la Junta Electoral del partido con la designación de sus apoderados, el exjuez Daniel Llermanos, el exsenador Jorge Yoma y el ex diputado provincial de Santa Fe Leandro Busatto. Cristina también exhibe sus apoyos distritales.

Las reuniones de CFK

Mientras, dirigentes de peso en el partido hacen de intermediarios para tratar de generar consensos para armar una lista de unidad. Esta semana, Cristina recibió en el Instituto Patria al expresidente del partido José Luis Gioja y a la senadora Lucía Corpacci. Ambos tienen el teléfono abierto con Quintela. El lunes, también se reunió con Pablo Moyano.



José Luis Gioja, en la Quinta de San Vicente

Trascendió que hubo una coincidencia entre los interlocutores de Cristina. Todos le pidieron a la expresidenta que abriera las conversaciones a todos los sectores del partido y que incluyera expresamente a Kicillof y a todos los gobernadores en el proceso de construcción de la nueva etapa.

Los mandatarios, por ahora, no se metieron. Ni Kicillof ni el patriarca del partido, Gildo Insfrán, se pronunciaron personalmente. Quintela conversó con el bonaerense, pero evitó “meter a los demás” en la disputa.

Cerca de Cristina dicen que “se está encargando de llamar a todos”, que está abierta a una construcción plural y que no le dará protagonismo a La Cámpora, en caso de ser consagrada presidenta del PJ, el 17 de noviembre.

MIentras las conversaciones avanza, el riojano sigue de recorrida para mostrar que tiene respaldo de los sectores que ya no se sienten contenidos por la expresidenta.