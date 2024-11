No es Milei, es la sociedad la que ha cambiado

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

Nota de Opinión

En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una transformación que no solo ha sacudido el panorama político de Argentina, sino que ha generado un verdadero punto de inflexión en la conciencia colectiva. Los periodistas y comentaristas que se identifican como “opositores” no cesan de señalar las falencias y contradicciones de Javier Milei, el hombre que, desde su llegada al escenario político, ha encarnado la figura de un outsider, un “loco” según algunos, cuya propuesta está siendo cuestionada hasta el extremo. Sin embargo, detrás de esa figura polémica y, para muchos, incomprendida, se esconde una demanda profunda y genuina que ha emergido de la sociedad argentina, una sociedad que, finalmente, parece haber decidido cambiar.

Muchos de los que hoy critican a Milei y a su mensaje, forman parte de una casta política que históricamente ha concentrado el poder en la gran capital argentina, y que, por años, ha sido responsable de mantener un sistema de privilegios que ha permitido la corrupción y la impunidad. Esa misma casta que, desde su posición de poder, ha manipulado las decisiones políticas y económicas en beneficio propio, y ha ignorado las necesidades de gran parte de la población. Es precisamente esa misma casta, que ha gobernado durante décadas, la que ahora se ve amenazada por un fenómeno político que escapa a sus cálculos, a su control y a sus patrones de pensamiento.

Es innegable que, a lo largo de las últimas décadas, las promesas de cambio nunca se materializaron en beneficios concretos para las generaciones más jóvenes, aquellas que siempre fueron utilizadas como herramienta política, pero que jamás fueron verdaderamente escuchadas. Se les ofrecieron dádivas y promesas vacías, solo para ser llevadas como “carne de cañón” en los buses de las campañas electorales, marchando a ciegas, sin saber realmente cuál sería el futuro que les aguardaba. Millones de jóvenes que no entendían por qué, a pesar de todo el sacrificio y el esfuerzo, siempre parecían estar atrapados en un círculo vicioso de promesas incumplidas.

Pero algo ha cambiado. Ese malestar ha estado latente durante años, esperando un espacio para expresarse con fuerza. Y fue en las elecciones de 2023 donde ese sentimiento de hartazgo se consolidó en el apoyo a Javier Milei, un hombre que, con su discurso contundente y su promesa de romper con el sistema establecido, logró captar la atención de un electorado que se sentía invisible. Lo que comenzó como un fenómeno marginal ha logrado ir ganando terreno, incluso cuando parecía que todos los pronósticos estaban en su contra. Los números hablan por sí mismos: un 56% del electorado decidió apostar por un cambio, y hasta la fecha, la mayoría sigue firmemente comprometida con las promesas de transformación que Milei ha planteado.

Lo interesante de todo esto no es solo el fenómeno Milei como figura política, sino el cambio profundo en la mentalidad de una sociedad que ya no está dispuesta a seguir el juego de la política tradicional. Aquellos que inicialmente descalificaron a Milei como un “loco” o una simple moda pasajera, comienzan ahora a reconocer que el cambio que él propone no es solo una ilusión, sino una necesidad que la sociedad misma ha ido gestando, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que no se sienten representadas por los políticos tradicionales. Incluso aquellos que se mantenían escépticos comienzan a ver, en pequeños pero significativos porcentajes, que algo está cambiando, que ese cambio es posible, y que no puede ser ignorado.

A nivel internacional, el fenómeno Milei ha causado sorpresa y asombro. En un mundo que había catalogado a Argentina como un país inviable, gobernado por políticos con tendencias totalitarias y un afán por mantener el control absoluto, la figura de Milei se presenta como una especie de paradoja. Un hombre sin la estructura partidaria tradicional, con un conocimiento profundo de la economía y una postura pragmática ante los problemas del país, ha conseguido cuestionar el statu quo y desafiar un sistema que durante años se mantuvo incólume gracias a la complicidad de los medios de comunicación, la política y los sectores más poderosos. Milei ha puesto sobre la mesa un tema que nadie había osado tratar con tanta firmeza: la necesidad de restaurar la justicia económica y política en un país que parece haberse acostumbrado a la impunidad.

Pero lo que es aún más interesante es que este fenómeno no solo responde a una figura política, sino a un cambio estructural en la propia sociedad argentina. Los ciudadanos han comenzado a tomar conciencia de que el cambio ya no depende de los políticos tradicionales ni de los medios que han sido cómplices de la corrupción, sino de ellos mismos, de su capacidad para exigir un futuro diferente. El fenómeno Milei es el reflejo de una sociedad que ha decidido que es hora de dejar atrás los viejos esquemas, las promesas incumplidas y la manipulación política, para dar paso a una nueva forma de pensar, de actuar y de gobernar.

Es demasiado pronto para afirmar con certeza qué deparará el futuro de Argentina bajo el liderazgo de Javier Milei, pero lo que es indiscutible es que estamos ante el inicio de una nueva etapa, marcada por una sociedad que finalmente ha decidido tomar las riendas de su destino. Quizás estemos presenciando el nacimiento de una nueva Argentina, una nación que, por fin, ha decidido cambiar y mirar hacia un futuro donde los viejos vicios y las corrupciones del pasado sean finalmente erradicados. Solo el tiempo dirá si este cambio será sostenible y si el “loco” de hoy será recordado como el hombre que lideró la transformación que tanto se necesitaba.

Alejandro Monzon

Para Análisis Litoral