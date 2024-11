La parrilla argentina Don Julio ganó el premio Latin America’s 50 Best Restaurants 2024: la lista de los mejores de la región

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

En Río de Janeiro se presentó este prestigioso ranking anual, que se elaboró con los votos de 300 expertos. Ocho restos argentinos figuraron en el listado, y uno de ellos resultó ganador

Río de Janeiro fue nuevamente la sede del evento “Latin America’s 50 Best Restaurants”, que regresó por segundo año consecutivo a Brasil. Desde su creación en 2013, este evento se consolida como una de las citas más importantes de la gastronomía mundial.

La entrega de premios fue en el Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro. La lista de “Latin America’s 50 Best Restaurants”, como siempre, se elaboró a partir de los votos de un grupo selecto de expertos culinarios de la región, pertenecientes a la “Latin America’s 50 Best Restaurants Academy”. Danniella Camilo presentó el ranking ante los presentes.

La parrilla de Buenos Aires Don Julio fue destacada, entre otras cosas, por sus carnes, los vinos locales y el servicio auténtico a cargo del chef Guido Tassi y de Pablo Rivero. “No esperábamos esto. Trabajamos mucho y estamos felices por muchas razones; por todo el equipo y porque damos todo. Y por nuestro país. Estoy sorprendido y quiero felicitar a los colegas. Esta vez no ganó el mejor restaurante sino el más querido”, dijo Rivera en el discurso.

Gracias a un exclusivo proceso de maduración combinado, la cuidadosa selección de animales de razas Hereford y Angus, y su enfoque en la sustentabilidad y la ganadería regenerativa, Don Julio redefine la tradición de una parrilla clásica, y le da un toque de innovación y sofisticación culinaria.

Los otros restaurantes argentinos premiados también son de Buenos Aires. En el puesto 18 se ubicó Gran Dabbang, mientras que Mishiguene alcanzó el lugar 29 de la lista. El Preferido de Palermo fue reconocido en el lugar 31, seguido por Trescha, que se posicionó en el 33 y ganó el premio a la mejor nueva incorporación de la lista. En el puesto 34 se destacó Niño Gordo, mientras que Julia ocupó el lugar 37. Aramburu quedó en el casillero 46.

Los 50 mejores restaurantes de América Latina

Don Julio, en Buenos Aires, Argentina Maido, en Lima, Perú El Chato, en Bogotá, Colombia Kjolle, en Lima, Perú Boragó, en Santiago, Chile Celele, en Cartagena, Colombia Lasai, en Río de Janeiro, Brasil Mérito, en Lima, Perú Quintonil, en Ciudad de México Leo, en Bogotá, Colombia Nuema, en Quito, Ecuador Alcalde, en Guadalajara, México Mayta, en Lima, Perú Maito, en Panamá Casa do Porco, en São Paulo, Brasil Tuju, en São Paulo, Brasil. El lugar también ganó el Gin Mare Art of Hospitality Award por su trabajo en torno a la hospitalidad. Fauna, Valle de Guadalupe, México Gran Dabbang, en Buenos Aires, Argentina Rafael, en Lima Perú. El lugar también ganó el Highest Climber Award, por el mayor ascenso en la lista. Evvai, en São Paulo, Brasil Oteque, en Río de Janeiro, Brasil Sublime, en Guatemala. El lugar también recibió el Chef’s Choice Awards. Villa Torél, Ensenada, México Pujol, en Ciudad de México Siwka, San José, Costa Rica Nelita, en São Paulo, Brasil Metzi, en São Paulo, Brasil Cosme, en Lima, Perú Mishiguene, en Buenos Aires, Argentina La Mar, en Lima, Perú El Preferido de Palermo, en Buenos Aires, Argentina Arca, en Tulum, México Trescha, en Buenos Aires, Argentina. El lugar también ganó el premio a la mejor nueva incorporación de la lista. Niño Gordo, en Buenos Aires, Argentina Maní, en São Paulo, Brasil Huniik, en Mérida, México Julia, en Buenos Aires, Argentina Gustu, cerca de La Paz, Bolivia Mercado 24, en Guatemala Cantina del Tigre, en Panamá Lo de Tere, en Punta del Este, Uruguay Manuel, en Barranquilla, Colombia Máximo Bistrot, en Ciudad de México Cordero, en Caracas, Venezuela Humo Negro, en Bogotá, Colombia Aramburu, en Buenos Aires, Argentina Sud 777, en Ciudad de México Rosetta, en Ciudad de México Mil, en Moray, Perú Kotori, en São Paulo, Brasil

La organización cuenta con una Academia formada por 300 expertos en gastronomía de América Latina, divididos en cinco regiones: México, Centroamérica, Sudamérica (Norte), Sudamérica (Sur) y Brasil. Cada miembro emite diez votos basados en experiencias culinarias recientes, de los cuales al menos cuatro deben ser para restaurantes fuera de su país de origen, lo que asegura una perspectiva equilibrada y diversa. Una consultora independiente supervisó en este caso el proceso de votación para garantizar la transparencia y credibilidad de los resultados.

Aramburu, en Buenos Aires, Argentina, fue destacado por su emocionante menú de degustación de 18 platos donde los mariscos ocupan un lugar destacado. Además, la experiencia se complementa con un maridaje de vinos exclusivamente argentinos. Julia, también en Buenos Aires, fue ponderado por la labor del chef Julio Martín Báez, quien lo nombró en honor a su hija. El equipo se dedica a crear una plataforma culinaria más justa, enfocándose en el uso de ingredientes responsables y en el bienestar de su personal.

En Niño Gordo, ubicado en Buenos Aires, la experiencia se destaca según los expertos desde el momento en que los visitantes encuentran un globo gigante con forma de bebé, que marca la entrada. Por su parte, El Preferido de Palermo, también en la capital argentina, fue galardonado por su enfoque en productos ecológicos y caseros, cuidadosamente elaborados por el chef Guido Tassi. Trescha, de Buenos Aires, fue premiado como el mejor ingreso de este año en la lista

La ceremonia de premiación de “Latin America’s 50 Best Restaurants” no solo incluyó el anuncio de los 50 mejores restaurantes, sino también la entrega de varios premios especiales. El restaurante Lunario, de México, ganó el galardón Sustainable Restaurant Award por su compromiso y su enfoque holístico en torno a la sostenibilidad. En el rubro de la pastelería, el premio Latin America’s Best Pastry Chef Award fue para Camila Fiol, de Chile. El galardón Latin America’s Best Sommelier fue para Laura Hernández Espinosa, de Colombia. El Latin America’s Best Female Chef Award fue para Marsia Taha Mohamed, de Bolivia. El Woodford Reserve Icon Award fue para Harry Sasson, de Bogotá, Colombia.

El programa de este año también presentó charlas culinarias denominadas “50BestTalks”, que tuvieron lugar el 25 de noviembre y se dedicaron a promover el debate sobre temas clave en la gastronomía. En las “50 Best Signature Sessions”, chefs destacados de ediciones anteriores colaboraron con restaurantes de Río de Janeiro, brindando una oportunidad para el intercambio de conocimientos y la colaboración entre diferentes generaciones de cocineros.

Daniel Grave, director regional de 50 Best Restaurants y 50 Best Latam, explicó a Infobae que la relevancia de esta lista no solo es para América Latina, sino también a nivel global. “Es la lista de referencia más importante del mundo”, señaló, y precisó que incluye tanto los 50 mejores restaurantes de la región como una lista secundaria que abarca del puesto 51 al 100. Tomás Kalika, del restaurante Mishiguene, otro de los representantes argentinos

“Literalmente, tenemos 100 restaurantes que de alguna manera se visibilizan, se ponen en el radar”, puntualizó. La lista de los 50 Best no solo destaca por su prestigio, sino también por su integridad. Grave enfatizó que los restaurantes no se postulan para formar parte del ranking, ya que el proceso de selección es completamente transparente y auditado. “Es muy transparente y muy claro”, aseguró. Además, el jurado se renueva anualmente en un 25%, lo que garantiza la inclusión de nuevas perspectivas y opiniones.

William Drew, director de contenidos de “Latin America’s 50 Best Restaurants”, comentó sobre la energía y pasión de Río por la gastronomía: “Río verdaderamente encarna el espíritu latinoamericano”, destacó.

La participación de Argentina en este evento ha sido sobresaliente en los últimos años. La lista “Latin America’s 50 Best Restaurants” nació en 2013 con el objetivo de celebrar la gastronomía latinoamericana y ofrecer recomendaciones culinarias a nivel global. Aficionados y expertos de la escena culinaria presenciaron la ceremonia

Desde entonces, se estableció como una de las más prestigiosas en el ámbito gastronómico. Cabe recordar que en la edición de 2023 el restaurante Maido, de Lima, Perú, se ubicó en el primer puesto.

El ranking de los puestos 51 al 100

Desde 2022, “Latin America’s 50 Best Restaurants” amplió el ranking principal con una lista extendida de los puestos 51 al 100, reconociendo a una gama aún más amplia de talentos culinarios. En la edición de 2024, la lista 51-100 incluyó restaurantes de 23 ciudades en 11 países, lo que mostró la diversidad y la amplitud del sector gastronómico latinoamericano.

En esta edición, Santiago de Chile lideró la representación con siete restaurantes en la lista, seguida por Buenos Aires, que contó con cuatro. Esto reforzó el papel de ambas ciudades como centros clave de la gastronomía en América Latina. Entre los nuevos ingresos, destacó Afluente, un restaurante colombiano ubicado en Bogotá, que ocupó el puesto 61. Afluente se enfocó en la cocina local, utilizando ingredientes tradicionales con un toque moderno. Una de las barras de la gala de premiación

También debutó Conservatorium, en San José, Costa Rica, en el puesto 70. Este restaurante marcó la primera aparición de Costa Rica en el ranking extendido, lo que resaltó el crecimiento de la gastronomía costarricense. Además, se sumaron ciudades emergentes como Mendoza, con Azafrán en el puesto 84, un restaurante que celebró la tradición vitivinícola de la región. En Montevideo, 1921 Restaurant ocupó el puesto 96, marcando la presencia de Uruguay en la lista.

51. La Docena (Polanco) – Ciudad de México

52. Diacá – Ciudad de Guatemala

53. Crizia – Buenos Aires

54. Yum Cha – Santiago

55. Parador La Huella – José Ignacio

56. El Xolo – San Salvador

57. Pulpería Santa Elvira – Santiago El restaurante La Docena, de México, ocupó el puesto 51 (Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants)

58. Lunario – Valle de Guadalupe

59. Pangea – Monterrey

60. Manu – Curitiba

61. Afluente – Bogotá

62. La Calma by Fredes – Santiago

63. Ancestral – La Paz

64. Le Chique – Cancún

65. Fonda Lo Que Hay – Ciudad de Panamá

66. Demencia – Santiago

67. D.O.M. – São Paulo

68. Origem – Salvador Crizia, uno de los restaurantes argentinos entre los mejores 100 del listado (Gentileza: Latin America’s 50 Best Restaurants)

69. Phayawi – La Paz

70. Conservatorium – San José

71. Osso – Lima

72. Casa Las Cujas – Santiago

73. Anchoíta – Buenos Aires

74. La Tapa Del Coco – Ciudad de Panamá

75. Cara de Vaca – Monterrey

76. Astrid y Gastón – Lima

77. Ristorante Hotel Cipriani – Río de Janeiro

78. Olam – Santiago

79. Manzanar – Montevideo

80. Oda – Bogotá Gentileza Latin America’s 50 Best Restaurants

81. Alo’s – Buenos Aires

82. Mengano – Buenos Aires

83. Íntimo – Ciudad de Panamá

84. Azafrán – Mendoza

85. Notiê – São Paulo

86. Sambombi Bistró Local – Medellín

87. Mocotó – São Paulo

88. Clara – Quito

89. X.O. – Medellín

90. Restaurante Manga – Salvador

91. Oro – Río de Janeiro

92. Tributo – Quito

93. El Mercado – Lima

94. Nicos – Ciudad de México

95. La Docena (La Roma) – Ciudad de México

96. 1921 Restaurant – Montevideo

97. Quitu – Quito

98. Karai by Mitsuharu – Santiago

99. Levadura de Olla – Oaxaca

100. Debora – Bogotá