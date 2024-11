Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

Este sábado 2 de noviembre , tuvo lugar un encuentro partidario con la presencia de Karina Milei , sobre el mediodía en una importante reunión partidaria junto a integrantes del partido de la región y la provincia.

En dicho encuentro y en el marco de una gira nacional que busca fortalecer la presencia del partido en distintas provincias. La visita, que incluyó a otras autoridades nacionales del espacio.

El diputado provincial Roque Fleitas, quien coordina la Junta Promotora de La Libertad Avanza en Entre Ríos, comentó la importancia de la llegada de la hermana del presidente Javier Milei y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Al respecto, el diputado de la Nación Argentina de Entre Ríos, Beltrán Benedit, destacó la visita de Menem y Karina Milei a Paraná. Además, sostuvo que es “es una confirmación a nivel nacional y provincial, para que La Libertad Avanza (LLA) sea un sello propio y poder competir en las elecciones el 2025”.

Acto seguido señaló que en el partido “están transitando este proceso jurídico prioritario para las elecciones y entendemos que los hombres que integran LLA es gente que viene a instalar una nueva forma de hacer política y verla como un lugar de servicio, en ese marco deberían dejar de lado las diferencias por esta causa mayor”.

“El presidente tiene mucha claridad en su política de gobierno, algunos la entienden, otros no tanto y hay quienes se distraen”, dijo sobre los cambios que ha habido en este tiempo de funcionarios nacionales.

En este sentido, sostuvo que “nos gustaría que Entre Ríos entienda que para que a la provincia le vaya bien, primero le debe ir bien al Gobierno Nacional, eso significa ayudarlo en todas las batallas que estamos dando en el Congreso para sancionar las leyes que el Gobierno necesita”.

Al ser consultado por las medidas de Milei y el humor de la gente, subrayó que “observo que la mayoría entiende, otros no la ven y hay quienes no la quieren ver, pero esto último es porque no quieren perder los privilegios. El gran capital del presidente Milei es la gente que trabaja todos los días y tiene sus logros por mérito propio. Ahora si vale la pena el sacrificio diario que se está haciendo”.

Este encuentro tuvo como objetivo expandir la representación partidaria y captar más adhesiones en Entre Ríos, a dicha reunión asistieron delegaciones de distintas localidades de la provincia, resaltando el alto grado de adhesión de la población mediante la afiliación partidaria, que a la fecha a superado todas las expectativas.