La Justicia determinó que no hubo abuso en el colectivo que frenó en Concordia

La Justicia de Concordia determinó la inexistencia de delito en torno a la denuncia realizada por una joven que aseguró haber sido abusada por el chofer de un micro de larga distancia.

El suceso se conoció en la mañana de este martes, cuando la unidad frenó en un puesto de Gendarmería en la zona de Puerto Yeruá y la chica demandó al trabajador de la empresa de colectivos.

El fiscal Mauro Jaume, a cargo del caso, le confirmó a un medio local, que se realizaron las actas correspondientes, se demoró al chofer y se examinó a la joven. Posteriormente, quedaron todos en libertad y posiblemente el caso pase a archivo.

“Fue un suceso confuso. Cuando se pudo constatar que no había elementos que hicieran presumir la existencia de delito, se dispuso la liberación del colectivo y los pasajeros. Se tomó el recaudo de que el chofer no siga, más allá de que no hubo nada”, indicó Jaume.

La denunciante, una joven de 16 años de origen brasilero, había asegurado que el chofer había querido abusar de ella en la cabina del micro. Ante lo relatado a otros pasajeros, se determinó pedir que el colectivo pare en el puesto de Gendarmería y se avance en la demanda.

Fuente : (Ahora)