La alarmante advertencia de Claudio Zuchovicki a Milei por la inflación: “No la resolviste”

El analista financiero destacó la importancia de ajustar tarifas y ordenar precios relativos, pero recordó que el índice sigue siendo el más alto de América Latina.

El analista financiero Claudio Zuchovicki puso la lupa sobre el índice de inflación de septiembre, que el INDEC ubicó en el 3,5%, un número que desde el Gobierno nacional celebraron con euforia tras romper el piso del 4%.

En diálogo con radio El Observador, el especialista destacó la importancia de seguir con la tendencia a la baja, pero también señaló que el número sigue siendo alto y cuestionable por quienes “prefieren ver el vaso medio vacío”.

“Hay dos maneras de analizar ese 3,5%. Viendo el vaso medio lleno, contempla un montón de cosas bastante relevantes que a veces pasan desapercibidas. Porque hace un año atrás teníamos tenías tarifas reprimidas, precios relativos distorsionados y un dólar de $ 350 que era una ficción porque no le vendías a nadie”, explicó.

“Este es un 3,5% mejorando todos los precios relativos, actualizando tarifas, y con una devaluación real que provoca el Gobierno del 2%, por lo que la inflación real sería del 1,5% restante”, destacó en esa línea.

Sin embargo, hay quienes advierten por el impacto que el número sigue teniendo en los bolsillos de los consumidores.

Si uno mira el vaso medio vacío, sí, sigue siendo la inflación más alta de Latinoamérica, no es que ya lo resolviste, sigue siendo un montón“, alertó.

Pese a esta advertencia, Zuchovicki volvió a respaldar el rumbo del plan económico: “Es el primer Gobierno que está atacando a las causas y no van atrás de las consecuencias. No hay controles de precios, no hay policías en la calle para que no se operen distintos tipos de cambios, con tarifas que no existían, con escasez de un montón de productos, antes no había repelentes, no llegaban productos importados, repuestos de autos”.

“Todavía falta ajustar los servicios un 15% más”

Pensando en lo que pasará con el índice de precios al consumidor en los próximos meses, Zuchovicki pronosticó cuánto falta ajustar aún los precios de las tarifas.

“El consenso de los economistas habla de un ajuste pendiente del 20% al 25%, pero el otro día me corregía algo Ricardo Arriazu, que señala que en la Argentina, como aumento mucho la producción de gas, ahora está mucho más barato, así que el ajuste que hace falta podría ser del 15%“, apuntó.

Por último, Zuchovicki se quejó de quienes hablan de tarifazo por el precio de los servicios públicos pero no discuten los aumentos de las tasas municipales o provinciales.

“Yo escucho mucho las críticas de la gente que habla del tarifazo y del aumento de costos. Pero yo tuve que pagar más de ARBA que de luz y de teléfono, yo recibí más de patente del auto que de seguro. Y en la Ciudad pasa lo mismo. El luz y el gas los necesito, son esenciales, pero ¿el impuesto inmobiliario qué me da a cambio? Todos acusan al tarifazo, pero nadie habla de lo que hacen las provincias o los municipios, eso no está en agenda”, cerró.