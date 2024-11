Juana Viale explicó por qué va descalza por la calle y pasa días enteros sin usar calzado

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

La conductora se mostró «en patas» y sorprendió a todos en plena entrevista al aire de OLGA.

Juana Viale asistió por primera vez a Olga, el canal de stream que lidera Migue Granados y su paso no fue desapercibido por nadie. Es que allí, la famosa conductora se presentó en el programa Sería Increíble y sorprendió a todos los presentes al ingresar descalza al estudio.

La hija de Marcela Tinayre ingresó con un bolso verde, un sweater amarillo y un jean oxford. La conductora lució el pelo suelto y un poco mojado y su rostro despojado de maquillaje. Además llevó un termo y un mate.

«¡Bienvenida! Me encanta porque estás vestida re tranca…», dijo Nati Jota al recibir a su famosa invitada. Luego aclaró: «Porque yo te veo en los almuerzos más brillosa… ¡Ay, estás en patas!«.

«¡Sí! ¿Tengo las patas muy sucias?«, dijo relajada Juanita Viale mientras mostraba sus pies a los panelistas y a las cámaras del stream.

Con mirada sorprendida y entre risas, Nati Jota le preguntó: «¿Por qué estás en patas? ¿Te quedaste así cuando llegaste?». Mientras cebaba un mate, la nieta de Mirtha Legrand contestó: «No, no… Vine en patas. Salí así hoy…».

«Es algo que frecuento porque me gusta…Hoy salí así… Me desperté, me bañé, me fui a llevar a los chicos al colegio en patas y vine para acá… Estacioné y caminé…», detalló sobre esta costumbre que, al parecer, es algo normal en su vida.

Sorprendidos, los panelistas le consultaron: «¿Manejaste en patas?». «Sí, sí… Me gusta estar en patas… No me da cosa la calle ni la mugre, hay cosas peores… ¿No es más relajado estar en patas?».

Ante la consulta de cómo higienizaba luego sus pies, ella contestó: «Me ensucio mucho en el teatro porque bailo bastante descalza. Cuando vuelvo a mi casa tengo una mugre importante. Me limpio los pies con una esponjita…».

Entre los integrantes del programa comenzaron a hablar sobre la importancia del cuidado del agua y Juana, quien tiene una mirada ecológica, reveló ante todos: «En mi casa está prohibido bañarse en bañadera. No puedo estar mucho en la ducha porque me da cargo de consciencia realmente».

Tras esto, Juana recordó la aventura que hizo junto a Yago Lange, su pareja, y algunos amigos en una pequeña embarcación en la que estuvieron recogiendo microplásticos por el océano Atlántico.

«La embarcación tenía 14 metros cuadrados y éramos 5 personas. Teníamos muchas limitaciones. Teníamos poca agua y nos podíamos bañar cada 5 días. Aprovechábamos la lluvia para bañarnos», detalló Viale sobre la increíble aventura que realizó este año junto a su pareja.

Además, la hermana de Nacho Viale indicó que otra de las limitaciones que tuvieron en ese recorrido fue la del gas ya que tan sólo podían llevar dos pequeñas garrafas. Por este motivo, tuvieron que ser más creativos la momento de realizar los platos de comida para todos los viajeros.

«El barco te demanda mucho… Tenés que estar activo mucho tiempo porque se rompen cosas continuamente… Hicimos desde las Islas Canarias hasta Brasil. Estuvimos como un mes…Vimos hermosos paisajes y animales», detalló Juanita sobre la expedición que realizó meses atrás

«Siempre fui muy consciente del cuidado del medioambiente. Soy vegetariana hace muchísimos años. Me perturba mucho cómo consumimos», cerró la conductora respecto a este asunto que le quita el sueño y le preocupa.