Juan Carlos Chagas asumió como delegado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

Este nombramiento sigue a la designación del Embajador Alejandro Daneri como presidente de la Delegación a fines de febrero, y la reciente incorporación del Dr. Pedro Galimberti como vicepresidente. Con la llegada de Chagas, el equipo argentino ante el organismo binacional queda plenamente conformado, lo que fortalece la coordinación entre ambos países en la administración de la represa y en proyectos vinculados al desarrollo regional.

Con la asunción de Juan Carlos Chagas, un hombre de amplia experiencia en la gestión del sector energético, se completa la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para el nuevo período. Chagas, quien ya había ocupado un rol similar entre 2004 y 2010, fue designado como delegado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 30 de septiembre. La ceremonia oficial tuvo lugar esta mañana en una sesión extraordinaria que contó con la participación de la Delegación de Uruguay.

En el marco del acto, el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri, dio la bienvenida al nuevo integrante y expresó: “Es una satisfacción muy grande trabajar con gente de tanta trayectoria, tanto política como profesional, como la que tienen los integrantes de esta delegación. Tenemos mucho camino por delante y vamos a seguir trabajando por Entre Ríos y la región, contribuyendo al bienestar de las personas”.

Por su parte, Chagas, visiblemente emocionado, destacó: “Estoy muy orgulloso y emocionado de volver a Salto Grande. Tengo un gran aprecio por este organismo y siempre me he comprometido a fondo con cada tarea que he realizado aquí. Quiero agradecer al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a la Nación, y al senador Edgardo Kueider por haber confiado en mí para asumir esta responsabilidad”.

El flamante delegado subrayó la importancia de fortalecer la integración energética y de avanzar en proyectos de infraestructura que beneficien a la región. Además, expresó su deseo de impulsar nuevas iniciativas en conjunto con sus pares uruguayos, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.

A su turno, el vicepresidente de la Delegación, Pedro Galimberti, manifestó: “Es un enorme placer comenzar a trabajar con una persona de la experiencia de Juan Carlos Chagas. Su llegada aportará mucho; no solo en los temas referidos a la energía, donde tiene una amplia trayectoria, sino también para impulsar en conjunto proyectos e iniciativas de desarrollo para la región, que ocupan un lugar muy importante en la agenda de esta delegación”.

Participación del intendente de Concordia, Francisco Azcué

En la ceremonia también estuvo presente el intendente de Concordia, Francisco Azcué, quien destacó el papel fundamental que tiene la Comisión Técnica Mixta en el desarrollo energético y social de la región. Azcué enfatizó la importancia de trabajar de manera conjunta entre los distintos niveles de gobierno y organismos internacionales para llevar adelante proyectos que beneficien directamente a los habitantes de Concordia y sus alrededores.

El intendente remarcó: “La energía es un motor de desarrollo y desde Concordia seguiremos apoyando cada proyecto que impulse el crecimiento de nuestra región. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ha sido un actor clave en este proceso y es alentador ver que cuenta con personas de gran trayectoria como Juan Carlos Chagas”.

De esta manera, con la participación de autoridades de todos los niveles, la asunción de Chagas marca un nuevo capítulo en la colaboración binacional entre Argentina y Uruguay en temas estratégicos para el futuro de la región.