Jóvenes de la LLA de Entre Ríos deliberan en Federación: “Queremos que vean que hay una fuerza política de la juventud”

Doce varones y una sola mujer. Son las 13 caras que lideran la escudería joven de Javier Milei en Entre Ríos. Tienen entre 20 y 25 años, se definen como clase media trabajadora y en cada ciudad de la provincia se reúnen, afilian y ya van por su segundo congreso provincial.

Iván Brondani y Candela Rodríguez, son el coordinador y la coordinadora en toda la provincia. El despliegue territorial se engrosa con referentes en diversas ciudades: en Colón, con Roy Liberman; en Concepción del Uruguay, Juan Delorenzi; en Chajarí, Fernando Pessarini; en Federación, Julián Rodríguez; en Paraná, Adriel Budzisch, Facundo Meregoni, Ignacio Miquere (en Villa Urquiza), y Augusto Arteta (en Colonia Avellaneda); en Concordia, Mauricio Retamar; en Gualeguay, Juan Ignacio Cóceres; y en Gualeguaychú, Jeremías Bire Martinolich. El interlocutor de La Libertad Avanza nacional es Juan Ignacio Boutet.

La mayoría se definen como trabajadores de clase media que mamaron en sus hogares cierto hartazgo de la política tradicional. Un ejemplo: un joven tiene padres afiliados al PJ que “se desencantaron tanto” que el año pasado fiscalizaron para Milei “con tal de que no gane Sergio Massa”.

Sus historias de vida encuentran puntos en común como la defensa de “la juventud trabajadora”. Algunos son estudiantes, otros no llegaron a terminar una carrera universitaria, pero la mayoría son trabajadores que coinciden en que forman parte del “Partido del Lomo: si no trabajo, no como”.

Quiénes lideran la juventud de LLA en Entre Ríos

La juventud libertaria tiene referentes en cada distrito, coordinados por Brondani. El partido se encuentra en plena conformación y una tarea clave de las juventudes es juntar afiliaciones. Salen a las calles con mesas, planillas, y caminan los centros y peatonales llevando la palabra de Milei a quien quiera oírla. Por supuesto, tienen constante actividad en redes sociales: reels, videos, publicaciones, con contenido propio.

Los que comandan en cada localidad prefieren llamarse “coordinadores”. “El que quiera ser referente, que se gane el mote y la territorialidad”, advirtió Adriel Budzisch a Letra P. Adriel es trabajador de una estación de servicios en Paraná y coordina la capital provincial. También es nexo con las autoridades de la Junta Promotora, que preside el diputado Roque Fleitas.

Oriundo de Bahía Blanca, llegó a la capital por el trabajo de su padre, un militar que por sus tareas era constantemente reasignado a diferentes ciudades. Milita las ideas de la libertad desde hace seis años y el año pasado fue jefe de circuito, dio capacitaciones para la fiscalización, y este año es certificador de afiliaciones.

“Cuando apareció Javier, entendí que era la persona correcta para que nos represente. Ahí empecé la batalla cultural, saliendo a la calle dos años seguidos con la bandera libertaria, hablando con la gente, y después justo se lanzó Milei para diputado por Buenos Aires. Y ahí empezó mi camino”, recordó en diálogo con este medio.

Adriel Budzisch es oriundo de Bahía Blanca y radicado en Paraná hace seis años. Su padre era militar. Es el coordinador de la juventud de LLA en Paraná.

Igual que Adriel Budzisch, varios de sus compañeros y compañeras tienen militancia libertaria previa a la irrupción del Presidente en la escena pública. Algunos, incluso, la descubrieron en los mismos pasillos universitarios que hoy atacan. Como Julián Rodríguez, un santacruceño radicado en Federación, donde coordina la juventud de su ciudad.

Rodríguez será el anfitrión este domingo 13 del segundo Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza en Entre Ríos. Llegó a esta pequeña ciudad del norte de la provincia por decisión familiar, hace cuatro años. “Mis viejos se cansaron de vivir en Santa Cruz, querían cambiar de aire y decidimos venir a probar suerte acá”, contó.

Como la mayoría de las juventudes del país, a Julián la pandemia le costó cara. Tuvo que abandonar la carrera de Arqueología que cursaba en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), en Olavarría. “Sigo los movimientos liberales desde 2018 en la facultad, que siempre estuvo politizada, y ahí tuve mi primer choque porque primaban Franja Morada, el kirchnerismo y la izquierda. Ahí me hice libertario”, recordó. “En Federación el escenario siempre estuvo polarizado entre la UCR y el peronismo, y esta camada de juventudes son lo disruptivo que sale de esa bipolaridad”, razonó.

Qué piensan las juventudes que militan a Javier Milei

En el discurso libertario de estos jóvenes se percibe con claridad la presencia de la narrativa oficial. Para justificar el veto universitario, los jóvenes apelan a una universidad “politizada y que debe rendir cuentas”. Justifican los argumentos en contra de la medida presidencial apelando a la “desinformación” e insisten en que las casas de altos estudios “no quieren ser auditadas porque existen sobreprecios y facturas inexistentes”.

“Milei nos llegó a todos por un lugar en común y es que sentíamos que en un país tan rico no podíamos ser tan pobres. Lo que a vos te daban gratis lo estuvo pagando otra persona”, dijo Julián.

Hay temas en los que sí aparecen diferencias de opinión, como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Somos liberales en lo económico y en la igualdad ante la ley. Somos del partido de la libertad, todos somos libres de tener pensamientos distintos en distintos temas”, justificó Adriel.

El Congreso de LLA en Entre Ríos

Unos setenta jóvenes se reunirán por segunda vez este domingo en Federación. En el primer encuentro en Paraná caminaron el centro y la costanera y juntaron unas cien nuevas afiliaciones. Van predicando la palabra de Milei, pero si alguien no quiere oírla, le dan las gracias y siguen caminando.

Están convencidos de que el rumbo de la gestión nacional es el correcto y que pronto, cada vez más cerca, llegará la recuperación. “A los que están mal les pido que esperen un poco más. Estoy convencido 100% de que ya estamos mejorando”, aseguró Julián, que trabaja como empleado en una empresa de logística.

En el Congreso de este domingo esperan dar una demostración de fuerza a la dirigencia. “Queremos que vean que hay una fuerza política de la juventud en la provincia, que estamos corriendo a través de las sombras, los jóvenes trabajan y a veces no se valoran”, dijo Adriel Budzisch.Fuente: Letra P