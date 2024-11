Hay 5 rutas en estudio para llevar el gas que Brasil comprará a Vaca Muerta. Un trazado pasa por el norte de Entre Ríos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

Brasil estima que la expansión de las importaciones de gas natural argentino bajará el precio del insumo a entre US$ 7 y US$ 8. Aproximadamente la mitad de lo que cuesta hoy en tierras brasileñas.

Se espera que Brasil firme este lunes un acuerdo con el gobierno de Javier Milei para ampliar las importaciones de gas natural argentino y así abaratar el costo, dijo ayer el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira. El acuerdo se firmará en paralelo a las reuniones de los jefes de Estado del G20, que se celebran en Río.

El objetivo es abrir rutas alternativas para llevar al Brasil el gas de Vaca Muerta. La expectativa del gobierno brasileño es que, a principios del próximo año, el acuerdo posibilitará la importación de 2 millones de metros cúbicos diarios (m3/día) de gas argentino.

Esta cantidad crecería gradualmente a 10 millones de m3/día en los próximos tres años. Para 2030, alcanzaría los 30 millones de m3/día. El mercado brasileño consume actualmente entre 70 y 100 millones de metros cúbicos diarios.

Queremos aumentar el suministro de gas en Brasil y, en consecuencia, disminuir el precio. Esto se debe a que necesitamos, además de tratar el gas como una energía de transición, aumentar el volumen para disminuir el precio y reindustrializar Brasil.

Cinco rutas posibles

Según el ministro, en el acuerdo con Argentina se planean cinco rutas posibles para el envío del gas a Brasil. El primero es el uso de la estructura del Gasoducto Brasil-Bolivia (Gasbol).

En abril, el gobierno ya estudiaba con Argentina la posibilidad de revertir el flujo del Gasoducto Norte para enviar gas argentino hacia Bolivia y, desde ahí, aprovechar la estructura de Gasbol para entregar el insumo al mercado brasileño.

Hoy en día, Gasbol está infrautilizado, ya que la producción de gas de Bolivia está en declive. Actualmente, los bolivianos solo envían 15 millones de m3/día a Brasil, cuando deben entregar 30 millones de m3/día.

La otra ruta posible es la construcción de un sistema que cruzaría la región del Chaco de Paraguay, que requeriría un estudio para verificar la viabilidad.

La tercera opción sería conectar directamente la red de gasoductos argentinos con el municipio de Uruguaiana (RS). En ese caso, atravesaría la parte noroeste de Entre Ríos. Pero esto depende de la finalización de la segunda parte del gasoducto Néstor Kirchner en Argentina, que conecta la región de Vaca Muerta, desde la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Rio Grande do Sul.

También sería necesario, en esta ruta, completar la conexión del gasoducto entre Uruguaiana y Porto Alegre, una obra incluso prevista en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Y todavía sería necesario adaptar a Gasbol para convertirse en un camino de la mano dual.

La cuarta ruta en estudio sería una conexión vía Uruguay. Y por último, también existe la posibilidad de convertir el insumo en gas natural licuado (GNL), para su exportación a través de buques, pero esto resultaría en un costo más alto para el producto.

El menor costo

El gobierno de Brasil espera que el gas de Vaca Muerta, que cuesta US$2 por millón de BTUs (unidad de referencia en este mercado) en Argentina, alcance entre US$ 7 y US$ 8. Actualmente, el precio en el mercado brasileño es en promedio US$ 13.82 por millón de BTUs, según el sector industrial.

Las obras de conversión del flujo en el oleoducto que conecta Vaca Muerta, que se encuentra en el sur de Argentina, al norte del país, es decir, hasta el gasoducto Brasil-Bolivia, deberán estar terminadas en marzo de 2025. Este pronóstico fue hecho por el exsecretario de Energía de Argentina, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, en septiembre, cuando llegó a Río para la feria petrolera del sector petrolero ROG.e.

Señaló que Argentina atraviesa un proceso de transición regulatoria y debe considerar aspectos como los precios y la demanda interna antes de definir cuánto se enviará a Brasil.

Según datos del Ministerio de Minas y Energía, Brasil produjo 130 millones de metros cúbicos (m3) de gas natural al día en 2023. Sin embargo, cerca de la mitad de este volumen, el equivalente a 70 millones de m3, fue reinyectado, es decir, devuelto a los pozos. Otros 20 millones de m3 no se comercializan en el mercado brasileño debido a la quema, pérdidas y consumo en las propias plataformas. Con esto, hay 40 millones m3.

Fuente: O Globo