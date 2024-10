Futuro Infante de Marina paranaense navega a bordo de la «Libertad»

an Franco Soliard se encuentra a bordo del buque escuela, para completar su última etapa de formación antes de egresar como Oficial de la Armada Argentina.

En navegación – El Guardiamarina en Comisión Ian Franco Soliard de 23 años, vive una de las experiencias más esperadas para quienes cursan la Escuela Naval Militar (ESNM): embarcar en el buque escuela y aprobar la última materia de la carrera, Práctica Profesional Integrada V.

Para ello deberá computar más de 800 horas en la fragata y aplicar embarcado todo lo que vio en el aula durante los últimos 4 años de estudio en la escuela. Mientras avanza la navegación con rumbo al próximo puerto de Recife (Brasil), se acerca cada vez más a Paraná, ciudad de origen donde residen sus padres, Sandro y Vanina, y sus hermanos menores, Fausto y David.

Ian cuenta que nació en la capital entrerriana, el 12 de agosto del 2000. En el barrio Lomas del Mirador transcurrió su infancia, gran parte de su adolescencia y donde se encuentra la escuela “Jesús el Maestro”, en la que cursó primaria y secundaria y luego, sumó inglés.

Al momento de decidir qué iba a hacer en el futuro, comenzaron a resonar las palabras de su papá, quien le contó que antes de ser policía de la provincia de Entre Ríos había querido entrar a la Armada Argentina. “Me dio la idea y a mí también me gustó”, expresa.

“Decidí ingresar a la Armada. Empecé a ver videos en la página y en las redes sociales y me llamó la atención. Siempre quise hacer algo que me brinde experiencias nuevas”, relata. Fue tal su entusiasmo que intentó ingresar en 2019, no pudo y volvió a probar al año siguiente.

En su familia todos estaban contentos y emocionados por su logro. “Más que nada mi papá y también mi abuela, porque cuando era joven trabajó un tiempo en la Fuerza Aérea Argentina”.

En la Escuela se inclinó por el escalafón de Infantería de Marina, por sus acciones en el terreno y la actividad física. Los videos que miraba de los ejercicios que desarrolla este componente del poder naval, incrementaron sus ganas de pertenecer. Dentro de la IM le atrae la especialidad de Artillería, aunque todavía no cimentó su decisión.

Recuerda sus primeras campañas en las zonas de Punta Indio y Zárate; aunque las que quedaron grabadas en su memoria fueron las realizadas en el Batallón de Infantería de Marina N° 2 (BIM2) en la Base Naval de Infantería de Marina Baterías, al sur de la provincia de Buenos Aires.

“Primero abordamos en un avión Hércules hasta Baterías, allí hicimos el ejercicio helitransportado en aeronave, y circulamos en los vehículos anfibios a rueda y a oruga que dispone la Infantería de Marina”. Durante dos semanas, él y sus compañeros no sólo fueron testigos del ejercicio integrado con el BIM2 sino que además, formaron parte de las secciones. A la actividad, se sumó el pasaje por las diferentes pistas del Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina: la torre multipropósito, la pista de combate cuerpo a cuerpo y combate urbano, entre otras.

También recuerda que antes de embarcar en la fragata, tuvo la oportunidad de efectuar un ejercicio de apoyo aéreo cercano: “Simulábamos que estábamos pidiendo apoyo a una aeronave y teníamos que guiarla nosotros desde el terreno”.

Ahora, ya en navegación, el Guardiamarina en Comisión Soliard asegura que “este viaje representa un cierre del ciclo después de los 4 años de Escuela Naval; de todo el esfuerzo y sacrificio, que hicimos todos juntos como promoción, y de mi familia y amigos, por ayudarme también a lograrlo”.

Ian imagina que cuando en noviembre culmine el Viaje de Instrucción, su familia estará esperándolo en el Puerto de Buenos Aires. Se cumplirá la ceremonia de besos y abrazos, como sucede en cada retorno, para compensar la distancia y el tiempo.

Y al regresar a Paraná, ciudad que describe como “chica pero muy linda”, se reencontrará con sus amigos de la secundaria y de Lomas del Mirador, con quienes siempre está en contacto y los tiene presentes.

Sobre el 52° Viaje de Instrucción

La fragata ARA “Libertad”, buque escuela de la Armada Argentina, partió el 20 de julio desde el Apostadero Naval Buenos Aires para dar inicio al 52° Viaje de Instrucción, que finalizará en noviembre en Buenos Aires. Su Comandante es el Capitán de Navío Adolfo Rodrigo Ureta.

El Viaje de Instrucción tiene como objetivo completar la formación profesional de los Guardiamarinas en Comisión (GUCOMs) de las promociones 153° del Escalafón Comando Naval, 88° del Escalafón Infantería de Marina, al que pertenece Ian Franco Soliard, y 109° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia, de la ESNM. Un total de 64 GUCOMs, incluido un becado de la Armada de la República de Bolivia.

Completan la tripulación de 297 personas: 29 oficiales de la Plana Mayor, 192 suboficiales, 9 invitados nacionales pertenecientes al Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina e institutos de formación naval; y 3 invitados extranjeros, de las Marinas de Brasil, Chile y Paraguay. Asimismo, a lo largo del viaje embarcarán representantes de las Marinas de otros países amigos.

Con una duración total de 105 días (3 meses y medio) y un recorrido de casi 13 mil millas náuticas (unos 21.000 kilómetros), la fragata visitará siete puertos extranjeros de 5 países del continente americano.

Ya visitaron Fortaleza (Brasil) el 6 de agosto; San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico) el 22 de agosto; Baltimore (Estados Unidos) el 3 de septiembre y Bridgetown (Barbados) el pasado 20 de septiembre. Según el itinerario planificado, llegarán a Recife (Brasil) el próximo lunes 7 de octubre y restarán los puertos de Río de Janeiro (Brasil), y Montevideo (Uruguay) para regresar al país.