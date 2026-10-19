Federación reclamó una fuerte campaña turística para el verano y anunció a Luciano Pereyra para la Fiesta Nacional del Lago

El secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, advirtió que las noticias nacionales sobre la creciente del río Uruguay pueden perjudicar a los destinos entrerrianos y reclamó que la Provincia destine recursos para promocionar la realidad de cada localidad. Además, destacó que Federación alcanzó un 87% de ocupación durante el último fin de semana largo y cuestionó la falta de vuelos en el aeropuerto de Concordia.

Federación busca adelantarse a los desafíos de la próxima temporada de verano con una estrategia que combina promoción turística, eventos de convocatoria nacional y un reclamo concreto al Gobierno de Entre Ríos: poner en marcha una fuerte campaña de comunicación que permita contrarrestar la imagen de una provincia inundada que, según advierten desde el sector, se instaló en los medios nacionales.

Así lo expresó el secretario de Turismo de la Municipalidad de Federación, Ezequiel Marozzini, durante una entrevista con el programa Punto de Inflexión, de FM 106.1 Radio Rivadavia Concordia, donde analizó los resultados del último fin de semana largo, la situación del turismo regional, los preparativos para el verano y el funcionamiento del aeropuerto de Concordia.

El funcionario destacó que Federación registró un 87% de ocupación turística, un resultado que atribuyó al trabajo sostenido de promoción en Uruguay, la participación en ferias nacionales y los descuentos impulsados junto con el sector privado.

Sin embargo, advirtió que la región necesita una respuesta coordinada frente a las informaciones sobre la creciente del río Uruguay y el fenómeno de El Niño, que pueden generar cancelaciones y afectar las reservas de cara a la temporada estival.

Federación alcanzó un 87% de ocupación y destacó el turismo uruguayo

Marozzini remarcó que el nivel de ocupación alcanzado durante el último fin de semana largo estuvo muy por encima de la media provincial. Según explicó, el resultado es consecuencia de una estrategia de promoción que no se limita a las principales ciudades uruguayas, sino que busca llegar a distintos departamentos del país vecino.

En ese sentido, mencionó las acciones desarrolladas en Montevideo, Maldonado, Tacuarembó, Artigas, Canelones y Paysandú, entre otros puntos.

También valoró la participación de Federación en la Feria Internacional de Turismo, donde se promocionaron la gastronomía local y el carnaval, que logró presencia en pantallas de alcance nacional.

El secretario subrayó, además, que los porcentajes de ocupación deben analizarse teniendo en cuenta la capacidad de alojamiento de cada destino. Federación cuenta con unas 13.000 camas, por lo que alcanzar niveles cercanos al 87% representa un importante movimiento de visitantes.

Como otro indicador, señaló que el Parque Termal de la ciudad registró casi 8.000 ingresos durante el fin de semana largo.

En la comparación con otros destinos de la costa del Uruguay, Marozzini indicó que Colón alcanzó una ocupación cercana al 70% y consideró que la difusión de imágenes de sectores inundados pudo haber influido en la decisión de algunos turistas.

El reclamo a la Provincia: una campaña fuerte para defender la temporada

Uno de los principales planteos del funcionario estuvo dirigido al Gobierno provincial. Marozzini recordó que Federación impulsó una reunión en Colón con representantes de 12 destinos vinculados al río Uruguay y al lago de Salto Grande, con el objetivo de coordinar acciones ante el impacto que podría tener la creciente sobre la actividad turística.

Según recordó, en ese encuentro hubo compromisos de avanzar con una campaña de promoción para evitar que una noticia o un titular periodístico termine condicionando toda una temporada.

No obstante, consideró que el tiempo apremia y reclamó que esa iniciativa se concrete con alcance nacional.

“Quien tiene que poner el dinero en eso es Provincia”, sostuvo durante la entrevista, al señalar que los municipios realizan esfuerzos individuales para sostener sus actividades, pero necesitan una estrategia de comunicación de mayor alcance.

Marozzini insistió en que no todos los destinos presentan la misma situación frente a la crecida. Por eso, propuso una campaña zonificada, con información precisa sobre las condiciones de cada localidad y sus atractivos disponibles.

En esa línea, remarcó que el turismo entrerriano no puede quedar asociado únicamente al estado de las costas, ya que cuenta con propuestas termales, parques acuáticos, carnavales, pesca, gastronomía, patrimonio histórico y eventos culturales.

Luciano Pereyra, confirmado para la Fiesta Nacional del Lago

Mientras se prepara para la temporada estival, Federación también apuesta a los grandes eventos como herramienta para atraer visitantes.

Durante la entrevista, Marozzini confirmó que Luciano Pereyra será uno de los principales artistas de la Fiesta Nacional del Lago, con presentación prevista para el sábado 9 de enero en el anfiteatro de la ciudad, de acuerdo con el anuncio realizado durante el programa.

La fiesta se desarrollará los días 7, 8, 9 y 10 de enero, mientras que el carnaval federense tendrá cinco noches: 23 y 30 de enero, y 6, 8 y 13 de febrero.

El secretario sostuvo que la gestión municipal trabaja para sostener el crecimiento de ambos acontecimientos y adelantó que se irán anunciando los artistas que completarán la programación.

La estrategia también contempla facilitar el acceso del público. Marozzini explicó que se proyecta ofrecer un bono para las cuatro noches de la Fiesta Nacional del Lago, abierto a visitantes de distintas localidades y con la posibilidad de pagar en cuotas mediante una plataforma digital.

A esto se suma el descuento del 50% en el Parque Termal para residentes de la región de Salto Grande, vigente hasta el 31 de diciembre, presentando el DNI correspondiente.

El objetivo es fortalecer el turismo de cercanía en un contexto económico complejo y generar movimiento para los alojamientos, la gastronomía, el comercio y los servicios locales.

El aeropuerto de Concordia, otra preocupación para el turismo regional

En otro tramo de la entrevista, Marozzini expresó una postura crítica sobre la situación del aeropuerto de Concordia, una infraestructura que consideró estratégica para el desarrollo turístico y productivo de toda la región de Salto Grande.

El funcionario lamentó que, después de numerosas reuniones y gestiones entre distintas localidades, la conectividad aérea no haya logrado consolidarse y que la empresa que prestaba el servicio haya dejado de volar.

A su entender, la situación obliga a revisar lo actuado y encontrar soluciones que permitan aprovechar una infraestructura que demandó una importante inversión pública.

“Hay que barajar y dar de nuevo”, afirmó, al plantear la necesidad de que quienes tienen responsabilidades en el funcionamiento del aeropuerto definan una salida concreta.

Marozzini sostuvo que no resulta coherente promocionar destinos turísticos de la región destacando la cercanía del aeropuerto de Concordia cuando no hay vuelos regulares que permitan aprovechar esa conexión.

Para el secretario, la conectividad aérea debería funcionar como una herramienta complementaria para atraer visitantes, facilitar el traslado de contingentes y potenciar tanto el turismo como la producción regional.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia

Redacción de 7Paginas