“Es un arresto totalmente ilegítimo”, dijo el abogado de Urribarri y comparó su caso al del cura Ilarraz

El exgobernador Sergio Urribarri acudió con una impugnación extraordinaria para lograr llegar a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y así revertir el fallo de la Cámara de Casación Penal, que revocó un fallo de primera instancia, hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó su detención y alojamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná. A través de su equipo de abogados –Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa- el exgobernador entiende que la resolución de Casación es “manifiestamente arbitraria”.

“En efecto, el `fallo` que se impugna constituye un grosero apartamiento del orden constitucional con grave vulneración” de garantías constitucionales, afirma el escrito. “La resolución atacada es impugnable por esta vía conforme lo dispone el Código Procesal Penal, siendo un fallo arbitrario que priva a nuestro asistido del derecho constitucional a la libertad ambulatoria, realizada con violación a las reglas del debido proceso penal e importando una grave violación al artículo 18 de la Constitución Nacional y a los demás preceptos constitucionales y supra legales ya señalados”, añade.

Declaraciones del defensor del exgobernador

El abogado Leopoldo Cappa habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y expresó que el recurso lo plantearon con “habilitación de día y hora, tratándose de personas que están privadas de su libertad. Entendemos que esto debe ser resuelto con urgencia porque tenemos que es un arresto totalmente ilegítimo. El caso ha sido derivado a la Corte, la competencia ya no es más de la provincia, la competencia es de la Corte Suprema. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia concedió el recurso extraordinario federal”.

Cappa compara la situación del exgobernador Urribarri –condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, con prisión preventiva en la Unidad Penal hasta que el fallo quede firme- con la del sacerdote Justo José Ilarraz, condenado en 2018 a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores en el Seminario Arquidiocesano de Paraná. “Ilarraz está en su casa, con un recurso extraordinario federal concedido, y una pena de 25 años. Y está en su casa. Uribarri, con un recurso extraordinario federal concedido, y una pena de ocho años, está privado de su libertad. Entonces, ¿la justicia es racional con Urribarri? Cuando Uribarri tuvo la posibilidad d hablar ante un tribunal en la última audiencia pidió tener un trato igualitario. ¿Dónde está el cura Ilarraz condenado a 25 años de prisión? ¿Y dónde está Urribarri condenado a 8 años de prisión? ¿Cuál es el delito que cometió Urribarri según la condena que está apelada y que sostenemos que no es así? Delito de corrupción. ¿Cuál es el delito por el que Ilarraz está en su casa condenado a 25 años? Abusar de menores, violar menores de edad, entonces”.

El defensor cuestiona luego la resolución de Casación que se conoció el martes y que, según dijo, le llamó la atención por su tarea. “Mi trabajo es junto con Burlando y Baños. Pero me quieren sancionar a mí. A Burlando y a Baños no se animan a sancionarlo, no se animan a llamarle la atención. Saben con quién ser gallito, y con quién pelear, y con quién no”, sostuvo.