“Entre Ríos en Casa” abre las puertas de su Mercado Regional

La iniciativa que reúne productos, marcas y creadores entrerrianos tendrá su presentación oficial el miercoles 21 de octubre, a las 12hs, en Casa de Entre Ríos, Suipacha 844, CABA. La propuesta busca promover y acercar la producción provincial a nuevos públicos.

Casa de Entre Ríos presentará oficialmente “Entre Ríos en Casa – Mercado Regional”, una propuesta que reúne productos regionales, artesanías, diseño, accesorios y proyectos editoriales de distintos puntos de la provincia.

El Mercado Regional funcionará como un espacio de exhibición y promoción de productos y creaciones entrerrianas, con el objetivo de ampliar la visibilidad de productores, emprendedores y marcas, y generar nuevas oportunidades de vinculación con el público.

La iniciativa reúne a 25 emprendimientos seleccionados y refleja la diversidad productiva y creativa de Entre Ríos. A través de sus diferentes rubros, permitirá conocer productos, historias, saberes y creadores vinculados con la identidad y el trabajo entrerriano.

Impulsado por la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, “Entre Ríos en Casa” contempla además acciones de difusión a través de los canales institucionales, ampliando la presencia y el alcance de los emprendimientos que forman parte de la propuesta.