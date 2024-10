El SMN emitió un alerta amarilla para Entre Ríos para este miércoles 23

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

El ingreso de un importante sistema de baja presión en los niveles medios y altos de la atmósfera desde el Océano Pacífico dará lugar a abundantes precipitaciones sobre la franja central del país entre los días 22 y 24 de octubre. En Entre Ríos hay alerta amarilla para mañana miércoles.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas para este miércoles 23 en Entre Ríos. También abarca el centro y norte de Buenos Aires, incluida la Capital Federal, Córdoba y Santa Fe. En esta franja se esperan registros de lluvia totales de entre 50 y 100 mm.

En particular sobre partes de las provincias de San Luis, Córdoba, el norte de Buenos Aires (incluida la Capital Federal) y el sur de Santa Fe y de Entre Ríos podrían superarse los 100 mm a lo largo de este período.

Las recomendaciones brindadas desde el organismo nacional son:



1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.



2- Evitar actividades al aire libre.



3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.



4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.



5- Estar atento ante la posible caída de granizo.



6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.