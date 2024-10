El ministro de Salud brindó precisiones sobre la situación del dengue en la provincia

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Copy Copied Messenger 0 Shares

Este miércoles el ministro de Salud, Guillermo Grieve, se refirió a la situación del dengue en la provincia de Entre Ríos, luego de que se confirmara el primer caso de la temporada en la ciudad de Concordia.

En principio, el funcionario recordó que la provincia todavía se encuentra en la etapa inicial de la campaña Misión Dengue, donde en los meses de octubre y noviembre el foco está puesto en eliminar los posibles criaderos del mosquito para retrasar la circulación del virus. “Estamos trabajando junto a los municipios y las instituciones para tener comunas limpias, escuelas limpias, clubes limpios, y precisamos el compromiso de la ciudadanía para tener casas limpias, para contener la proliferación del mosquito vector”.

El profesional señaló que hacia fines de noviembre-principios de diciembre, se prevé que comience la etapa importante de aparición de casos. En relación a lo esperable para ese entonces, Grieve indicó: “Lo más probable es que tengamos dengue tipo 2, que es la característica que hemos tenido, que se manifiesta con síntomas como dolor detrás de los ojos, de cabeza y espalda, intenso decaimiento general, e intolerancia gástrica. Lo más importante es que estos pacientes se puedan hidratar bien y que podamos tener un contacto para hacer el seguimiento adecuado”.

En relación a este último punto, el funcionario explicó que se actualizó el protocolo para el manejo de casos, “para lo cual vamos fortalecer el seguimiento a estos pacientes a través de los agentes sanitarios y de los centros de salud. La idea es que estén en contacto con el agente sanitario o con el centro de atención primaria u hospital, para tener un seguimiento que nos permita discernir precozmente entre el caso leve, el moderado y el severo para brindar el tratamiento adecuado antes de que evolucione el cuadro”.

Primer caso de la temporada

“Esperábamos que el primer caso se diagnosticara cerca de la última semana de noviembre o a principios de diciembre, y esto nos sorprendió”, indicó Grieve, tras lo cual informó que el caso notificado en Concordia fue diagnosticado por PCR, por lo cual no cabe ninguna duda que es dengue. “Ayer por la tarde me comuniqué con el paciente. Él está bien, había tenido fiebre, pero no hizo ningún otro evento, no está internado, está en su casa y está controlado”.

Además, explicó que se está llevando adelante la investigación epidemiológica para determinar el origen de la infección, ya que el individuo viajó a la ciudad de Santa Fe y unas 48 horas después presentó los primeros síntomas en Concordia. Por lo tanto se lo computó como autóctono debido a que el período de latencia es muy corto. “Pero no tenemos la seguridad de que sea así ya que si bien en general se espera que el periodo de latencia (desde que se tiene contacto con el virus hasta que aparecen síntomas de la enfermedad) esté por encima de los 3 días hasta los 7 días, hay antecedentes de casos más precoces donde los signos se manifestaron a las 48 horas”. Por ello informó que se continúa evaluando e investigando los nexos.